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Haberler Yaşam Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve salavatları! Mübarek Kadir gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve salavatlar nedir?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 07:20 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 18:04

tesbihleri, zikirleri ve salavatları! Mübarek , zikirler ve salavatlar nedir?

Bin aydan daha faziletli olan Kur'an-ı Kerim indirildiği 'nde çekilecek tesbihler merak ediliyor. Bu sene 8 Mayıs Cumartesi yani bugün idrak edilen kutsal geceyi müminler bol bol ibadet ederek, Allah'a şükür ve dua, tövbe ederek geçiriyor. Eller semaya yükselirken en verimli şekilde bu geceyi geçirmek isteyenler , kılınacak namazları ve okunacak dualar ile sureleri merak ediyor. Mübarek günün fazileti bol olduğu Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. İşte, Kadir Gecesi tesbihleri, okunacak sureler ve çekilecek zikirler…

Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve salavatları! Mübarek Kadir gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve salavatlar nedir?

Mübarek Ramazan ayının 26. Gecesi idrak edilen tesbihleri ile araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede islam alemi bol bol dua edecek, namaz kılacak ve ibadet edecek. Koronavirüs salgını gölgesinde tam kapanmaya denk gelen bu anlam dolu geceyi evde ibadetle geçirmek isteyenler Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar ve okunacak sureler nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte , çekilecek zikirler ve okunacak dualar…

Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve salavatları! Mübarek Kadir gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve salavatlar nedir?

KADİR GECESİ TESBİHLERİ, ÇEKİLECEK ZİKİRLERİ NELERDİR?

Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilen , islam aleminin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'in indirildiği gecedir. Mübarek günlerde ve gecelerde Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek dualar edilmelidir. İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar…

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

-Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

-Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

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Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve salavatları! Mübarek Kadir gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve salavatlar nedir?

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?

Resulullah, 'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi namazında iki rekatta bir Tahiyata oturulur, selamdan sonra on bir defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Kadir Gecesi namazda bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir suresi okunarak kılınan Kadir Namazı 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir, namazın kılınışı sırasında Fatiha ve Kadir Suresi okunur.

Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve salavatları! Mübarek Kadir gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve salavatlar nedir?

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih dört rekattır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 esbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve salavatları! Mübarek Kadir gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve salavatlar nedir?

KADİR GECESİ HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

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