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Haberler Yaşam Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar! Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 11:01

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar! Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar şimdiden binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bu noktada ise "Diyanet ile Kadir Gecesi yapılacak ibadetler okunacak dualar nelerdir?" şeklindeki sorular ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan bu gecede günahların affı sevapların nail olması için eller semaya açılacak. Peki, Kadir Gecesi yapılacak ibadetler okunacak dualar nelerdir? İşte detaylar...

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar! Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

Müslüman alemi Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak duaların araştırmasına çıktı. Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiğinden bu gece oldukça kıymetlidir. İslam alemi bugüne erişmenin manevi huzuruyla "Diyanet ile Kadir Gecesi yapılacak ibadetler okunacak dualar nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kadir Gecesi yapılacak ibadetler okunacak dualar...

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar! Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha olarak nitelendirilmiştir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler şöyle;

Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) bu gece indirilmeye başlayan Kur'an-ı hem okumak hem de anlamak gerekir.

Anne ve babalarımızın bu gece mutlaka duasını almamız gerekir. Eğer vefat etmişler ise dualar okunur.

Helallik alınır. Dargınlıklar, küskünlükler bu gece vesilesi ile son bulmalıdır.

Tövbe kapılarının sonuna kadar açılacağı Kadir Gecesi'nde bol bol tövbe edilmesi gerekir.

Kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Kadir Gecesi vesilesiyle kötü alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.

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Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar! Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

KADİR GECESİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Yüce dinimiz İslam için en mühim, en ihtişamlı ve en faziletli gecelerin en başında yer alır. Kadir Gecesi'nde, Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlamıştır. Kur'an meşalesi dünyayı aydınlatmaya bu mübarek gecede başlamıştır. Kadir suresinde de bu gece ile ilgili ''bin aydan daha hayırlı'' ifadeler yer almaktadır.

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar! Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar! Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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