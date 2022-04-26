Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar şimdiden binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bu noktada ise "Diyanet ile Kadir Gecesi yapılacak ibadetler okunacak dualar nelerdir?" şeklindeki sorular ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan bu gecede günahların affı sevapların nail olması için eller semaya açılacak. Peki, Kadir Gecesi yapılacak ibadetler okunacak dualar nelerdir? İşte detaylar...