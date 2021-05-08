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Haberler Yaşam Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler, zikirler ve yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri
Giriş Tarihi: 06.05.2021 22:44 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 07:29

Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler, zikirler ve yapılacak ibadetler neler? tesbihleri ve zikirleri

Mübarek için geri sayım sona erdi. İslam dininin en faziletli ve ihtişamlı gecelerinden bir tanesi olan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gün olarak kabul edilir. Müminler, bu özel günde ibadetlerini yerine getirecek, tesbih ve zikir çekecekler. Ellerin semaya yükselip ibadetlerin yapılacağı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gün olan Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler merak ediliyor. Peki, Kadir gecesi tesbihleri ve zikirleri nelerdir?

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri: Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler, zikirler ve yapılacak ibadetler neler?

tesbihleri ve zikirleri nelerdir sorusu müminlerin gündeminde yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni ibadet ile geçirecek Müslümanlar, bu günün faziletinden faydalanmak için tesbih ve zikirlerini gerçekleştirecek. Kadir Gecesi'nde dua etmenin, zikir ve tesbihatlar yapmanın fazileti oldukça fazladır. Peki, Kadir gecesi tesbihleri ve zikirleri nelerdir?

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri: Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler, zikirler ve yapılacak ibadetler neler?

KADİR GECESİ TESBİHLERİ

-'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

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Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri: Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler, zikirler ve yapılacak ibadetler neler?

- Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

- üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri: Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler, zikirler ve yapılacak ibadetler neler?

KADİR GECESİ'NDE NE YAPILIR?

Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur.

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri: Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler, zikirler ve yapılacak ibadetler neler?

İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkânı ve umudunu da arttırır.

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