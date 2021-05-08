Mübarek Kadir Gecesi için geri sayım sona erdi. İslam dininin en faziletli ve ihtişamlı gecelerinden bir tanesi olan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gün olarak kabul edilir. Müminler, bu özel günde ibadetlerini yerine getirecek, tesbih ve zikir çekecekler. Ellerin semaya yükselip ibadetlerin yapılacağı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gün olan Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler merak ediliyor. Peki, Kadir gecesi tesbihleri ve zikirleri nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler…