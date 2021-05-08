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Haberler Yaşam Kadir Gecesi'nde ne oldu? Diyanet bilgileri ile bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi tarihi 2021
Giriş Tarihi: 07.05.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 07:14

'nde ne oldu? Diyanet bilgileri ile bin aydan daha hayırlı olan 2021

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'e (S.A.V) Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen ve "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak bilinen 'nin anlam ve önemi merak ediliyor. Bu kapsamda; milyonlarca vatandaş; Kadir Gecesi'nde ne oldu sorusuna yanıt arıyor. Maneviyatın yükseldiği, bereketinin bol olduğu, ibadetlerin yapılacağı mübarek bir gece olan Kadir Gecesi'nde ne oldu? Diyanet bilgileri ile !

Mübarek Kadir Gecesinde ne oldu? Diyanet bilgileri ile bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi tarihi 2021

Ramazan ayının 27.gecesine denk gelen "bin aydan daha hayırlı" olarak ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'e (S.A.V) Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması nedeniyle büyük bir önem taşıyor. Bu kıymetli geceyi ibadet ederek geçirmenin faziletinin ise büyük olduğu bilinmekle birlikte "Bin Aydan Daha Hayırlı Olan Kadir Gecesi'nde ne oldu?" sorusuna da yanıt aranıyor. Bu bağlamda; Bin Aydan Daha Hayırlı Olan Kadir Gecesi'nde ne oldu? Diyanet bilgileri ile !

Mübarek Kadir Gecesinde ne oldu? Diyanet bilgileri ile bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi tarihi 2021

KADİR GECESİ TARİHİ 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre ise Ramazan ayının 27. Gecesi yani 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

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Mübarek Kadir Gecesinde ne oldu? Diyanet bilgileri ile bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi tarihi 2021

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a; (r.a.) İbn Mes'ud'un, (r.a.) 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır'" (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179).Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Mübarek Kadir Gecesinde ne oldu? Diyanet bilgileri ile bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi tarihi 2021

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

Mübarek Kadir Gecesinde ne oldu? Diyanet bilgileri ile bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi tarihi 2021

Kadir Gecesi'ne özel ayet-i kerime

Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure. "Biz onu (Kur'an'ı) 'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

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