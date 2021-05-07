Müslüman alemi açısından kutsal ve kıymetli bir gece olarak bilinen, "bin aydan daha hayırlı" olduğu ifade edilen Kadir Gecesi'ne az bir zaman kaldı. Bu kapsamda, maneviyatın ve bereketin simgelendiği bu gecede ibadet etmek isteyenler "Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peygamber Efendimiz'in de bu geceye özel okuduğu bir dua olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda; Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler?