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Haberler Yaşam Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 06:42 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 07:38

’nde yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur? , okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

Ramazan ayının içerisinde bulunan ve en kutsal gecelerden biri olarak kabul edilen ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namazlar ile merak ediliyor. Bugünü en verimli şekilde değerlendirmek isteyen müminler bol bol dua edecek, namaz kılacak ve tövbe edecek. Bin aydan daha hayırlı olduğuna ve Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğuna inanılan Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler arasında Kur'ân–ı Kerim okumak, Salat u selam getirmek, tesbih namazı kılmak yer alıyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur." Buna göre; Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte , okunacak dualar ve kılınacak namazlar ile ilgili detaylar…

Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namazlar ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede ibadet etmek isteyen müminler kılacak namazları, okuyacakları duaları ve sureleri merak ediyor. Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Çeşitli ibadetler edilerek bugünün feyzinden faydalanmak isteyen kişiler konu ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Buna göre; Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte , okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR, OKUNACAK DUALAR VE KILINACAK NAMAZLAR NELER?

Müslüman dünyası için önemli günler arasında bulunan yapılacak ibadetler merak ediliyor. Ramazan ayının içerisinde yer alan ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilen ile ilgili detaylar şöyle;

KADİR GECESİ İBADETLERİ VE DUALARI NELER?

Ramazan ayının 27. gecesinde kutlana geliyor. Kadir Suresi'nde de belirtildiği üzere bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece de yapılacak ibadetler, dualar, Allah'tan istekler diğer günlere kıyasen daha faziletlidir ve dualar icabete daha yakındır. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi ibadetleri aşağıda yer alıyor…

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; O'na olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

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Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kişi kendine ve diğer mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan okunmalı.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri kutlanmalı.

Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

KADİR GECESİNDE KILINACAK NAMAZLAR NELER?

Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, 'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alır.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde "İnanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini" müjdelemiştir. (Buhari, "Fazlu Leyleti'l-Kadr, 1) Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı.

Hz. Aişe validemiz : "Ya Resulallah, 'ne rastladığım zaman nasıl dua edeyim?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz : "Ey Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" şeklinde dua ve niyazda bulunmasını tavsiye buyurmuştur (Tirmizi, Deavât 84). Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrâhîm.İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr. Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfişehr.Tenezzelülmelâiketü verrûhu fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr. Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

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