Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler okunması gereken dualar nelerdir? Mübarek Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak duaları ve namazları!

KADİR GECESİ İBADETLERİ VE DUALARI NELER?

Ramazan ayının 27. gecesinde kutlana geliyor. Kadir Suresi'nde de belirtildiği üzere bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece de yapılacak ibadetler, dualar, Allah'tan istekler diğer günlere kıyasen daha faziletlidir ve dualar icabete daha yakındır. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi ibadetleri aşağıda yer alıyor…

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; O'na olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.