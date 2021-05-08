Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi, bu gece idrak edilecek. Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı ve dualar ile tövbelerin kabul edildiği kutsal bir gecedir. Bu yüzden Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti dinimizde oldukça büyüktür. Kadir Gecesi fazileti hakkında Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure yer almaktadır. Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti hakkında bilgi veren bu surede, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

KADİR GECESİ'NİN ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile bu gecenin anlamı ve önemi anlaşılarak feyzinden istifade edilecek. Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti bu geceyi ibadetlerle, dualarla gerçekleştirecek olanlar tarafından merak konusu oldu.

KADİR GECESİ NEDİR, NE OLDU VE NASIL İBADET ETMELİYİZ?

SABAH yazarı Nihat Hatipoğlu, "Af dileyen yok mu?" başlıklı yazısında Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler hakkında bilgi verdi. Hatipoğlu, Kadir Gecesi nedir ve bu kıymetli gecede ne oldu konusuna da açıklık getirirken Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve faziletine de değindi.

İşte, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi hakkında tüm detaylar;