Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti: Kadir Gecesi nedir, nasıl ibadet edilir ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti

KADİR GECESİNDE NE OLDU?
Nihat Hatipoğlu, 'Af dileyen yok mu?' başlıklı yazısında, Kadir Gecesinde ne oldu, anlamı ve önemi nedir konularına ilişkin şunları kaleme aldı;
Bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure yer alır. Bu gecenin faziletini belirten bu surede Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğu belirtilir. Kur'an-ı Kerim bu gece Hz. Peygamber'e (SAV) inmeye başlamıştır. Bu gecede Cebrail ve görevli melekler (ki sayısını ancak Rabb'imiz bilir) art arda inerler. Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayıyorlar. Ve dua edenlerle beraber dua ediyorlar. "Allah'ım selamet, esenlik ver" diyorlar. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürüyor.
Bu gece sabaha kadar tam bir manevi esenlik ve güvenliktir. Bu geceye Kadir Gecesi denmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan birisi, Kadir Gecesi'nin kadir ve kıymetinin haylice yüksek olması anlamındadır. Diğeri de, bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır. "Kadir"in bir anlamı da "darlık" demektir. Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğu konusunda birçok İslam âlimi söz birliği etmiştir. 23. gece olduğunu söyleyenler de vardır. Hz. Peygamber (SAV) bu aydaki son on geceye işaret etmiş ve "Kadir Gecesi'ni ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde arayınız" buyurmuşlardır. Peki, neden açık bir dille 'şu gece' dememişlerdir? Muhtemelen sadece bir geceyi dolu dolu değerlendirip de diğer gecelerdeki büyük fırsatı kaçırmayalım diyedir. Zaten Peygamberimiz (SAV) ramazanın son on gününü dolu dolu geçirirdi.
Ramazan ayının artık veda edeceğinin de bir ilanı olan "Kadir Gecesi" son bir fırsat sunuyor. Vakti iyi değerlendirin. Elinizdeki imkânı hoyratça harcamayın. Rabbin kapısından alacağınızı almadan ayrılmayın.
Kadir Gecesi, bin aydan daha faziletli olan bir gece. Bir gece, bin aydan daha hayırlı sayılıyor. Bu elbette ki müthiş bir haber. Müthiş bir fırsat. Yüce Rabb'imiz zamanın içinde özel zaman yaratıyor. Hem on bir ayın fırsatı olan ramazan hem de ramazanın fırsatı olan Kadir Gecesi.