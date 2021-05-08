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Haberler Yaşam Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti: Kadir Gecesi nedir, nasıl ibadet edilir ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti
Giriş Tarihi: 08.05.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 10:54

'nin anlamı, önemi ve fazileti: Kadir Gecesi nedir, nasıl ibadet edilir ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti

Mübarek bu gece idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı ve dualar ile tövbelerin kabul edildiği kutsal bir gecedir. Kadir Gecesi okunacak dualar, çekilecek tesbihler - zikirler ve yapılacak ibadetler ile en verimli şekilde geçilecek. Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti dinimizde oldukça mühimdir. Kur'an-ı Kerim bu gece Hz. Peygamber'e (SAV) inmeye başlamıştır. SABAH yazarı Nihat Hatipoğlu, Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti hakkında merak edilenleri açıkladı. Hatipoğlu, kaleme aldığı yazısında, Kadir Gecesi nedir, yapılacak ibadetler ve okunacak dualar neler konusunda da bilgi verdi.

Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti: Kadir Gecesi nedir, nasıl ibadet edilir ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti

Bin aydan daha hayırlı , bu gece idrak edilecek. Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı ve dualar ile tövbelerin kabul edildiği kutsal bir gecedir. Bu yüzden Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti dinimizde oldukça büyüktür. Kadir Gecesi fazileti hakkında Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure yer almaktadır. Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti hakkında bilgi veren bu surede, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

KADİR GECESİ'NİN ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile bu gecenin anlamı ve önemi anlaşılarak feyzinden istifade edilecek. Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti bu geceyi ibadetlerle, dualarla gerçekleştirecek olanlar tarafından merak konusu oldu.

KADİR GECESİ NEDİR, NE OLDU VE NASIL İBADET ETMELİYİZ?

SABAH yazarı Nihat Hatipoğlu, "Af dileyen yok mu?" başlıklı yazısında Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler hakkında bilgi verdi. Hatipoğlu, Kadir Gecesi nedir ve bu kıymetli gecede ne oldu konusuna da açıklık getirirken Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve faziletine de değindi.

İşte, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi hakkında tüm detaylar;

Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti: Kadir Gecesi nedir, nasıl ibadet edilir ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

Nihat Hatipoğlu, 'Af dileyen yok mu?' başlıklı yazısında, Kadir Gecesinde ne oldu, anlamı ve önemi nedir konularına ilişkin şunları kaleme aldı;

Bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure yer alır. Bu gecenin faziletini belirten bu surede Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğu belirtilir. Kur'an-ı Kerim bu gece Hz. Peygamber'e (SAV) inmeye başlamıştır. Bu gecede Cebrail ve görevli melekler (ki sayısını ancak Rabb'imiz bilir) art arda inerler. Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayıyorlar. Ve dua edenlerle beraber dua ediyorlar. "Allah'ım selamet, esenlik ver" diyorlar. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürüyor.

Bu gece sabaha kadar tam bir manevi esenlik ve güvenliktir. Bu geceye Kadir Gecesi denmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan birisi, Kadir Gecesi'nin kadir ve kıymetinin haylice yüksek olması anlamındadır. Diğeri de, bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır. "Kadir"in bir anlamı da "darlık" demektir. Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğu konusunda birçok İslam âlimi söz birliği etmiştir. 23. gece olduğunu söyleyenler de vardır. Hz. Peygamber (SAV) bu aydaki son on geceye işaret etmiş ve "Kadir Gecesi'ni ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde arayınız" buyurmuşlardır. Peki, neden açık bir dille 'şu gece' dememişlerdir? Muhtemelen sadece bir geceyi dolu dolu değerlendirip de diğer gecelerdeki büyük fırsatı kaçırmayalım diyedir. Zaten Peygamberimiz (SAV) ramazanın son on gününü dolu dolu geçirirdi.

Ramazan ayının artık veda edeceğinin de bir ilanı olan "Kadir Gecesi" son bir fırsat sunuyor. Vakti iyi değerlendirin. Elinizdeki imkânı hoyratça harcamayın. Rabbin kapısından alacağınızı almadan ayrılmayın.

Kadir Gecesi, bin aydan daha faziletli olan bir gece. Bir gece, bin aydan daha hayırlı sayılıyor. Bu elbette ki müthiş bir haber. Müthiş bir fırsat. Yüce Rabb'imiz zamanın içinde özel zaman yaratıyor. Hem on bir ayın fırsatı olan ramazan hem de ramazanın fırsatı olan Kadir Gecesi.

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Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti: Kadir Gecesi nedir, nasıl ibadet edilir ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti

BU GECE NELER OLDU?
1- Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.
2- Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyiz ve fazilet itibarıyla denk sayılır.
3- Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.
4- Bu melekler yeryüzüne dağılıp Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı. Onların dualarına amin diyecekler.
5- Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerin de lideri olan Hz. Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber. Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını daha da artırıyor. Geceye verilen değeri yüceltiyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya! Rahmet, af, kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun. Göremiyorsun. Bu ne denli bir kayıp ve hüsran.
6- Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış, kurtuluş nurları kuşatacak. Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.

Bu geceden mahrum olanlar
Bu büyük gecenin mahrumları da var elbette. Bu gece gelmesine rağmen içkiye devam edenler, anne ve babasını hatırlamayanlar, zina yapmaya devam edenler, kumara devam edenler, kul hakkı yemeye devam edenler bu geceden bir fayda sağlayamayan insanlardır. Onlar için ne kadar büyük bir kayıp!

Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti: Kadir Gecesi nedir, nasıl ibadet edilir ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti

Kadir Gecesi'nde neler yapılmalı?
1- Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir. Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kur'an okumak lazım bu gece. Düşünerek, anlamını da okuyarak. İbret alarak. Kendimizle hesaplaşarak. Kur'an'ı niye terk ettiğimizi kendimize sorarak. Kur'an-ı Kerim'in sadece okunmak için değil de anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek.
2- Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, okuyalım onlara. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.
3- Kaza namazlarımızı kılalım. Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Çevrenize bakınız. Daha dün konuştuğunuz çok kişi bugün belki hayatta değiller. Fırsatı kaçırmayalım.
4- Kul haklarını helal ettirelim.
5- Bu gece tövbe edelim. Günahımız var. Hepimizin. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.
6- İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım. Yıllarca içki içen birisi, Allah için içkiyi bırakamıyor da hastalandıktan sonra doktorun talimatıyla bırakmak zorunda kalıyorsa bunun ne kadar değeri olur? O zaten bırakacak artık. Keşke daha önce Rabb'inin hatırı için bırakabilse.
7- Bol bol dua edelim. Bu gece dua gecesidir. Kendimize, birbirimize, ülkemize, sevdiklerimize dua edelim.
Hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun.

Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti: Kadir Gecesi nedir, nasıl ibadet edilir ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti

BİR AYET
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadr, 1-2-3-4-5)

BİR HADİS
Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: "Bizden başkasına benzeyen, bizden değildir. Yahudilere ve Hıristiyanlara benzemeyin!" (Albani Sahihu'l-Cami 5434)

BİR ESMA
El Muktedir: "Sınırsız güç sahibi, her şeye gücü yeten, kudret sahibi."

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