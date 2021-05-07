Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve faziletleri: Kadir Gecesi ne oldu, anlamı, önemi ve fazileti nedir?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi yaklaşıyor. Dinimizde kutsal gecelerin başında yer alan Kadir Gecesi'nde, Cebrail dahil "Sidretu'l- Münteha"da olan melekler yeryüzüne inerler ve meleklerin ellerinde sancaklar vardır. Kadir Gecesinde, tan vakti ağarıncaya kadar şeytan ortaya çıkamaz. Kadir Gecesi, bu yıl 8 Mayıs'da idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Kadir Gecesi edilecek dualar ve yapılacak ibadetlerle bu gecenin anlamı ve önemi anlaşılacak. Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve fazileti bu geceyi ibadetlerle, dualarla gerçekleştirecek olanlar tarafından merak konusu oldu.

KADİR GECESİNDE NE OLDU? | KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.