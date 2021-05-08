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Haberler Yaşam Kadir Gecesi’nin özellikleri nedir, bu gece neler yapılır? İslam alemi için Kadir Gecesi anlamı ve önemi!
Giriş Tarihi: 07.05.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 07:07

’nin özellikleri nedir, bu gece neler yapılır? İslam alemi için ve önemi!

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'e (S.A.V) Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gün olarak bilinen özellikleri ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Bin aydan daha hayırlı olan gecede dua etmek, namaz kılmak, namaz kılmak oldukça değerlidir. Sema kapılarının açıldığı, tövbe ve duaların kabul edildiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi'nin özellikleri nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs gölgesinde evlerde geçireceğimiz Kadir Gecesi'ni diğer zamanlardan üstün kılan en önemli özellik Kur'an-ı Kerim'in bu gecede müjdelenmesidir. Bu kapsamda; Kadir Gecesi'nin özellikleri, alametleri ve faziletleri nelerdir? Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemi nedir?

Kadir Gecesi’nin özellikleri nedir, bu gece neler yapılır? İslam alemi için Kadir Gecesi anlamı ve önemi!

Müslümanların büyük huzura erdiği 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. Hz. Muhammed'e Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede indiği gece olarak bilinen bu gecenin özellikleri, alametleri ve önemi merak ediliyor. Kadir Gecesi'nin önemine işaret eden birçok hadis bulunurken bu gece namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir. Buna göre; Kadir Gecesi'nin özellikleri, alametleri ve faziletleri nelerdir? Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemi nedir?

Kadir Gecesi’nin özellikleri nedir, bu gece neler yapılır? İslam alemi için Kadir Gecesi anlamı ve önemi!

KADİR GECESİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ramazan ayı içerisinde yer alan âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. Gece idrak edilir. Kadir Gecesi'ni diğer zamanlardan üstün kılan en önemli özellik Kur'an-ı Kerim'in bu gecede müjdelenmesidir. Kadir Gecesi'nin özelliklerini merak edenler için detaylar şöyle;

KADİR GECESİ'NİN ÖZELLİKLERİ ANLAMI VE ÖNEMİ!

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;

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Kadir Gecesi’nin özellikleri nedir, bu gece neler yapılır? İslam alemi için Kadir Gecesi anlamı ve önemi!

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

Kadir Gecesi’nin özellikleri nedir, bu gece neler yapılır? İslam alemi için Kadir Gecesi anlamı ve önemi!

KADİR GECESİNİN ALAMETLERİ NELERDİR?

Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; , açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor: Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu.

KADİR GECESİNDE NASIL İBADET EDİLİR?

Ramazanı idrak eden müminler Kadir gecesini de değerlendirerek bu güzide ayı, bol sevap ve hayırla nihayetlendirebilirler. Bu yüzden kadir gecesini dolu dolu geçirmek gerekir. Kadir gecesinde neler yapmalı, nasıl değerlendirmeli hangi ibadetleri etmek gerekir, merak edenler için tavsiyelerimiz:

Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-ı Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.

Hz. Aişe (r.anha) validemiz Rasûlüllah (s.a.s)'e demiştir ki:

"Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu."

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e demiştir ki.

"Kim inanarak, sevabını ancak Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir."

Bu gecenin öyle bir anı vardır ki, o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.

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