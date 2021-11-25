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Haberler Yaşam Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu? İşte Kadir Şeker olayı davasında son gelişme!
Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 11:43

Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu? İşte Kadir Şeker olayı davasında son gelişme!

Kadir Şeker kimdir, Kadir Şeker olayı nedir gibi sorular tekrar gündeme geldi. Kadir Şeker, geçtiğimiz yıl Özgür Duran ve Ayşe Dırla arasında yaşanan tartışmayı önlemek için dahil olduğu arbede sırasında Özgür Duran'ın ölümüne sebep olmuştu. Olayın faili olarak tutuklanan ve 19 yıla kadar yargılanması talep edilen Kadir Şeker olayı hakkında son durum "serbest kaldı mı, tahliye oldu mu" sorularıyla takip ediliyor. İşte Kadir Şeker davasında son gelişme!

Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı? İşte Kadir Şeker olayı davasında son gelişme!

Kadir Şeker olayı, Yargı dizisinin son bölümünde konuya değinilmesinin ardından gündeme taşındı. Konunun ayrıntılarını ve Kadir Şeker olayı hakkında son durumu merak eden pek çok kişi Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Kadir Şeker davasında son gelişme!

Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı? İşte Kadir Şeker olayı davasında son gelişme!

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Kadir Şeker, 20 yaşında Konyalıdır. Fen lisesi mezunu olan ve tıp fakültesine hazırlanan Şeker, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçtiği sırada, kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isterken şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve hakkında 19 yıla kadar yargılama istendi.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe Dırla ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Parkta süren tartışma esnasında, o sırada üniversite sınavına hazırlanan ve kütüphaneden çıkan Kadir Şeker olanları engellemek için araya girdi. Arbede sırasında elindeki bıçağı Özgür Duran'ın kalbine sapladı. Bıçaklanma sonucunda Duran hayatını kaybetti. Kadir Şeker parkta Duran'ın şiddet uyguladığı sevgilisi Ayşe Dırla'yı kurtarmak için aralarına girdiğini ve bu nedenden ötürü bıçaklanmanın yaşandığını öne sürdü. Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı? İşte Kadir Şeker olayı davasında son gelişme!

KADİR ŞEKER DAVASI KARARI NE OLDU?

Kadir Şeker olayın ardından tutuklandı. Şeker hakkındaki dava 14 Ekim 2020 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme heyeti Kadir Şeker'in suçunu "kasten adam öldürme" olarak değerlendirerek önce müebbet hapis cezası verdi. Buna karşın "haksız tahrik" hükümleri uygulanarak ceza 15 yıla indirildi, iyi hal indirimi ise cezayı 12 yıl 6 aya düşürdü. Şeker'in avukatları, Nisan 2021'de Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin onayladığı ceza kararının bozulması ve tahliye için Yargıtay'a başvurdu.

Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı? İşte Kadir Şeker olayı davasında son gelişme!

KADİR ŞEKER SERBEST KALDI MI, SON DURUM NE?

Kadir Şeker'in hükümlülüğü devam ediyor. Konya Bölge Adliye Mahkemesi, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı geri gönderdi. Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun davaya katılmalarını istedi. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca, Özgür Duran'ın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına Kadir Şeker'in 'kiralık katil' olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunmalarını da araştırılmasını istedi. Kadir Şeker'in avukatları da olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini savunarak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin onayladığı hapis cezası kararının bozulması ve tahliye için Yargıtay'a başvuruda bulundu.

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