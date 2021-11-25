Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu? İşte Kadir Şeker olayı davasında son gelişme!

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Kadir Şeker, 20 yaşında Konyalıdır. Fen lisesi mezunu olan ve tıp fakültesine hazırlanan Şeker, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçtiği sırada, kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isterken şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve hakkında 19 yıla kadar yargılama istendi.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe Dırla ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Parkta süren tartışma esnasında, o sırada üniversite sınavına hazırlanan ve kütüphaneden çıkan Kadir Şeker olanları engellemek için araya girdi. Arbede sırasında elindeki bıçağı Özgür Duran'ın kalbine sapladı. Bıçaklanma sonucunda Duran hayatını kaybetti. Kadir Şeker parkta Duran'ın şiddet uyguladığı sevgilisi Ayşe Dırla'yı kurtarmak için aralarına girdiğini ve bu nedenden ötürü bıçaklanmanın yaşandığını öne sürdü. Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.