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Haberler Yaşam Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu, son durum ne? Kadir Şeker'e tahliye yolu!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 14:30

Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu, son durum ne? Kadir Şeker'e tahliye yolu!

Kadir Şeker, geçtiğimiz yıl Özgür Duran ve Ayşe Dırla arasında yaşanan tartışmayı önlemek için dahil olduğu arbede sırasında Özgür Duran'ın ölümüne sebep olmuştu. Olayın faili olarak tutuklanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay incelemesinde fazla bulundu. Konuyla ilgili kararı değerlendiren avukat İsa Atakan Şahin, ilk derece mahkemesinin Yargıtay'ın bozma ilamına uyması halinde tutuklulukta geçen süre sebebiyle yaşanılan mağduriyet ve hükmedilecek ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda genç adama tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi. Peki; Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu, son durum ne? İşte detaylar...

Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu, son durum ne? Kadir Şeker’e tahliye yolu!

Kadir Şeker olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırıp, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in cezası yargıtayca fazla bulundu. Bu durum neticesinde genç adama tahliye yolu görülebileceği konuşuluyor. Peki, Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu, son durum ne? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...

Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu, son durum ne? Kadir Şeker’e tahliye yolu!

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Kadir Şeker, 20 yaşında Konyalıdır. Fen lisesi mezunu olan ve tıp fakültesine hazırlanan Şeker, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçtiği sırada, kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isterken şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve hakkında 19 yıla kadar yargılama istendi.

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Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu, son durum ne? Kadir Şeker’e tahliye yolu!

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe Dırla ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Parkta süren tartışma esnasında, o sırada üniversite sınavına hazırlanan ve kütüphaneden çıkan Kadir Şeker olanları engellemek için araya girdi.

Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu, son durum ne? Kadir Şeker’e tahliye yolu!

Arbede sırasında elindeki bıçağı Özgür Duran'ın kalbine sapladı. Bıçaklanma sonucunda Duran hayatını kaybetti. Kadir Şeker parkta Duran'ın şiddet uyguladığı sevgilisi Ayşe Dırla'yı kurtarmak için aralarına girdiğini ve bu nedenden ötürü bıçaklanmanın yaşandığını öne sürdü. Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu, son durum ne? Kadir Şeker’e tahliye yolu!

Konya'da Kadir Şeker, sevgilisini darp eden bir kişiyi engellemek isterken öldürdüğü için 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay, temyiz incelemesinde cezayı fazla buldu.

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