Haberler Yaşam Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu, son durum ne? Kadir Şeker'e tahliye yolu!

Giriş Tarihi: 01.06.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 14:30

Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu, son durum ne? Kadir Şeker'e tahliye yolu!

Kadir Şeker, geçtiğimiz yıl Özgür Duran ve Ayşe Dırla arasında yaşanan tartışmayı önlemek için dahil olduğu arbede sırasında Özgür Duran'ın ölümüne sebep olmuştu. Olayın faili olarak tutuklanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay incelemesinde fazla bulundu. Konuyla ilgili kararı değerlendiren avukat İsa Atakan Şahin, ilk derece mahkemesinin Yargıtay'ın bozma ilamına uyması halinde tutuklulukta geçen süre sebebiyle yaşanılan mağduriyet ve hükmedilecek ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda genç adama tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi. Peki; Kadir Şeker kimdir, serbest kaldı mı, tahliye oldu mu, son durum ne? İşte detaylar...