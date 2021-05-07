Kadir Suresi fazileti ve sırları – Kadir Suresi’nin mucizeleri nelerdir?

Müfessirlerin çoğuna göre Mekke döneminde Abese suresinden sonra nazil olduğu düşünülen, bazı rivayetlere göre ise Medine'de indiği düşünülen Kadir Suresi, adını Kadir Gecesi'nden almıştır. Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği zamanı ve bu zamanın özelliklerini belirterek faydalanma gereğine işaret eder. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin rahmet ve berekete vesile olduğuna işaret edilir, Kur'an'ın insan için taşıdığı değer ve önem ile birlikte insanlığın ihtiyacına dikkat çekilir. Kadir Suresi, "Onu Kadir Gecesi'nde" indirdik mealindeki ayetle başlar. İşte Kadir Suresi fazileti ve sırları…