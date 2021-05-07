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Haberler Yaşam Kadir Suresi fazileti ve sırları – Kadir Suresi’nin mucizeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 14:17

fazileti ve sırları – Kadir Suresi’nin mucizeleri nelerdir?

Müfessirlerin çoğuna göre Mekke döneminde Abese suresinden sonra nazil olduğu düşünülen, bazı rivayetlere göre ise Medine'de indiği düşünülen , adını Kadir Gecesi'nden almıştır. Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği zamanı ve bu zamanın özelliklerini belirterek faydalanma gereğine işaret eder. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin rahmet ve berekete vesile olduğuna işaret edilir, Kur'an'ın insan için taşıdığı değer ve önem ile birlikte insanlığın ihtiyacına dikkat çekilir. Kadir Suresi, "Onu Kadir Gecesi'nde" indirdik mealindeki ayetle başlar. İşte Kadir Suresi fazileti ve sırları…

Kadir Suresi fazileti ve sırları – Kadir Suresi’nin mucizeleri nelerdir?

Kadir Gecesi'nin fazileti ile ilgili hadis kaynaklarında önemli bilgiler bulunmaktadır. İsmini bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nden alan , meali ve fazileti nedeniyle sıkça araştırılmaktadır. Kadir Suresi'nde insanların mümkün olan en yüksek düzeyde ve yoğunlukta Allah'a yönelmelerini öğütlemektedir.

Kadir Suresi fazileti ve sırları – Kadir Suresi’nin mucizeleri nelerdir?

KADİR SURESİ FAZİLETİ

Kur'ân-ı Kerîm'in ne zaman indirildiğini ve bu zamanın özelliklerini belirterek faziletinden faydalanma gereğine işaret eden sûre, "Onu Kadir gecesinde indirdik" meâlindeki âyetle başlar. Müfessirler bu cümlede fiilin sonundaki zamirle Kur'an'ın kastedildiğini, bunun ilk bakışta anlaşılacak kadar belli olduğunu, Kur'an'ın azamet ve kudsiyetine işaret etmek üzere açık isim yerine zamir kullanıldığını söylerler. Âlimlerin çoğu, "peyderpey indirdik" anlamındaki nezzelnâ yerine "indirdik" mânasındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını dikkate alarak âyette, Kur'an'ın tamamının bir defada ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilişine temas edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimlere göre ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber'e ilk âyetlerin gelişi kastedilmektedir.

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.

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Kadir Suresi fazileti ve sırları – Kadir Suresi’nin mucizeleri nelerdir?

KADİR GECESİ MUCİZELERİ

Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade etmektedir.

Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kuran'ın indirilmesi, insanlığın hidayetine bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.

Kadir Suresi fazileti ve sırları – Kadir Suresi’nin mucizeleri nelerdir?

Bir hadisi şerifte, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanabilmelerine karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir.

Bu gecenin daha çok Ramazanın son 10 veya son 7 günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler gecenin tespitiyle ilgili bize bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahabeden gelen rivayetlerde en çok Ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da bu rivayetler ihtilaflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde de, hazreti Peygamberin Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahabenin Resulullah'a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonrada konunun zihninden silindiği bildirilmektedir.

Kadir gecesini kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi.

Kadir Suresi fazileti ve sırları – Kadir Suresi’nin mucizeleri nelerdir?

Hâlbuki kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün Ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmesi yoluyla Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tazimde aşırıya kaçmaları önlenmiş oldu.

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