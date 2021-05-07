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Haberler Yaşam Kadir Suresi Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı sayfasında ve kaçıncı cüz? Kadir Suresi kaç ayetten oluşur?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 23:07

Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı sayfasında ve kaçıncı cüz? Kadir Suresi kaç ayetten oluşur?

İsmini 'nden alan 'nin fazileti yüksektir. Hadis kaynaklarında bu surenin faziletinden çeşitli ifadeler ile bahsedilmiştir. Kadir Gecesi kılınacak namazlarda, bu sureye yer verilir. Okuyan kişiye sağlık sıhhat veren, her türlü zorluktan kurtardığı bilinen bu sure hakkında bazı soruların yanıtları merak ediliyor: "Kadir Suresi Kur'an'ın kaçıncı sayfasında, kaçıncı cüzdedir?" ve "Kadir Suresi kaç ayetten oluşur". Kadir Suresi ile ilgili detaylı bilgiler bu başlık altında yer alıyor.

Kadir Suresi Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı sayfasında ve kaçıncı cüz? Kadir Suresi kaç ayetten oluşur?

Mübarek 'nin anlatıldığı faziletleri ve mucizeleri sebebiyle araştırılıyor. Bu surenin fazileti ile ilgili hadis kaynaklarında önemli bilgiler yer alırken içeriğinde insanların mümkün olan en yüksek düzeyde ve yoğunlukta Allah'a yönelmelerini öğütlemektedir.

Kadir Suresi Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı sayfasında ve kaçıncı cüz? Kadir Suresi kaç ayetten oluşur?

KADİR KURESİ KUR'AN'IN KAÇINCI SAYFASINDA?

kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerimde 598, sayfada, 30. cüzde yer almaktadır. Kısa sureler arasında olan

KADİR SURESİ KAÇ AYET?

Kadir suresi toplam olarak 5 ayettir. Surenin Kadir gecesinin şerefine indirildiği bilinmektedir.

Kadir Suresi okumak için Kadir Suresi linkine tıklayınız

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Kadir Suresi Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı sayfasında ve kaçıncı cüz? Kadir Suresi kaç ayetten oluşur?

KADİR SURESİ FAZİLETİ

Kur'ân-ı Kerîm'in ne zaman indirildiğini ve bu zamanın özelliklerini belirterek faziletinden faydalanma gereğine işaret eden sûre, "Onu Kadir gecesinde indirdik" meâlindeki âyetle başlar. Müfessirler bu cümlede fiilin sonundaki zamirle Kur'an'ın kastedildiğini, bunun ilk bakışta anlaşılacak kadar belli olduğunu, Kur'an'ın azamet ve kudsiyetine işaret etmek üzere açık isim yerine zamir kullanıldığını söylerler. Âlimlerin çoğu, "peyderpey indirdik" anlamındaki nezzelnâ yerine "indirdik" mânasındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını dikkate alarak âyette, Kur'an'ın tamamının bir defada ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilişine temas edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimlere göre ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber'e ilk âyetlerin gelişi kastedilmektedir.

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.

Kadir Suresi Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı sayfasında ve kaçıncı cüz? Kadir Suresi kaç ayetten oluşur?

KADİR SURESİ ÖNEMİ

'nde 'nin önemi anlatılmaktadır. Sure, ismini de bu geceden almaktadır. Bu sure, Müslümanların her daim okuyabileceği sureler arasındadır. Kadr kelimesinin sözlük anlamı "güç, hüküm, değer, şeref" şeklindedir. Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilerek geceyi şereflendirdiği ve kadrini yücelttiğini ifade etmek amacıyla bu isim verilmiştir.

Kadir Suresi Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı sayfasında ve kaçıncı cüz? Kadir Suresi kaç ayetten oluşur?

KADİR SURESİ NE İÇİN OKUNUR?

darda kalındığında, şifa dilendiğinde, zorluktan kurtulmak için, fakirlikten kurtulmak için, huzur için, bereket için, kötülüklerden korunmak için, günahlardan arınmak için okunur. Bu sureyi okuyan kimseye Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini okumuş kadar sevap kazanır.

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