Kadir Suresi Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı sayfasında yer alıyor ve kaçıncı cüzdür? Kadir Suresi kaç ayetten oluşur?

KADİR SURESİ ÖNEMİ

Kadir Suresi'nde Kadir Gecesi'nin önemi anlatılmaktadır. Sure, ismini de bu geceden almaktadır. Bu sure, Müslümanların her daim okuyabileceği sureler arasındadır. Kadr kelimesinin sözlük anlamı "güç, hüküm, değer, şeref" şeklindedir. Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilerek geceyi şereflendirdiği ve kadrini yücelttiğini ifade etmek amacıyla bu isim verilmiştir.