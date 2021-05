KADİR SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI

Kadir Suresi'nin faziletleri saymakla bitmez. Adını aldığı mübarek gece gibi bu sure de son derece feyzlidir. Cuma namazının hemen ardından Allah rızası için 2 rekat namaz kılıp 1000 defa Kadr Suresi'ni okuyan kişi Peygamber Efendimizi rüyasında görür. Kadir Suresi fakirler için zenginlik, zayıflar için izzet ve şereftir. Belayı, hastalığı okuyan kişiden uzak tutar. Kadir Suresi'ni okuyan kimsenin sesi, her okuduğu kelimeyle cereyan ettikçe, kılıcını sıyırmış da Allah (c.c) yolunda savaşıyormuş gibi sevap kazandırır. Her türlü zor durumdan kurtulmak için Kadr Suresi 21 defa okunur. Bu sureyi devamlı okuyanın üzerine Ruhaniler iner. Kadir Suresi Hadis-i Şerif içerisinde "Her kim defin, esnasında bir toprak parçası üzerine yedi kere Kadir Suresi okursa ve bunu o kişinin kefeninin içerisinde koyarsa Allah'ın izniyle o kişiye azap olunmaz" diye geçmektedir.