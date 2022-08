Olay, 12 Temmuz'da Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yeni Devir Sokak üzerinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Z.E. (37), bir süreliğine Eskişehir'de yaşayan babası Cafer Tayyar Akçay'ın (65) yanına gitti. Babası çifti barıştırmak için kızı Z.E. ile birlikte damadının yaşadığı Darıca ilçesindeki evine geldi. Burada damat M.E. (40) ile eşi ve kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine M.E., eline geçirdiği keserle eşinin başına vurarak ağır yaraladı. Gözü dönen koca, daha sonra da bıçakla kayınpederini öldürdü. Olayın ardından M.E., polis ekipleri tarafından yakalandı. M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen kayınpederden ise geriye en mutlu anlarında çekilen görüntüler kaldı.