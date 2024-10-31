Kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı’nın hayatı karardı: “Kollarım tutmaz oldu”…

Kendisine bu acıyı çektirenlerin bulunmasını ve cezasını çekmesine isteyen Taşçı, şimdiyse yaşlı annesi ve engelli ağabeyinin bakımını nasıl yapacağını düşünüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.