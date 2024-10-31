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Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:57

Kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı’nın hayatı karardı: “Kollarım tutmaz oldu”…

Hatay'da meydana gelen korkunç olayda evinin bahçesinde çay içtiği sırada kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı, geçirdiği ameliyat sonrası sol kolunu kullanamamaya başladı. Yaşlı annesi ve engelli ağabeyine bakmak zorunda olan talihsiz kadın hayatını idame ettirmekte güçlük çekiyor. Taşçı atılan maganda kurşunlarına da isyan etti. "kimsenin canı yanmasın"…

İHA
Kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı’nın hayatı karardı: Kollarım tutmaz oldu…

Korkunç olay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Evinin bahçesinde çay içen 37 yaşındaki Nurhayat Taşçı'nın kafasına yorgun mermi isabet etti.

Kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı’nın hayatı karardı: Kollarım tutmaz oldu…

Santimlerle hayata tutunmayı başaran Taşçı, geçirdiği ameliyatlar sonrası hayata tutunabildi. Ancak talihsiz kadın sol kolunu hareket ettirememeye başladı.

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Kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı’nın hayatı karardı: Kollarım tutmaz oldu…

Kendisine bu acıyı çektirenlerin bulunmasını ve cezasını çekmesine isteyen Taşçı, şimdiyse yaşlı annesi ve engelli ağabeyinin bakımını nasıl yapacağını düşünüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı’nın hayatı karardı: Kollarım tutmaz oldu…

"BEYNİMDE ŞARTEL PATLADI"

Kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı; "Bahçede oturmuş, çay içiyordum. Bardak elimden yere düştü ve sanki beynimde şartel patladı.

Kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı’nın hayatı karardı: Kollarım tutmaz oldu…

Kollarım tutmaz oldu, komşularımız beni hastaneye götürdü. Ardından Defne Devlet Hastanesi'ne sevk edildim 3 saat ameliyatta kaldım ve sol kolum tutmuyor. Kimsem yok, engelli abim var zaten ben ona bakıyordum.

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