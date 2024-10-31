Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024
09:57
Kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı’nın hayatı karardı: “Kollarım tutmaz oldu”…
Hatay'da meydana gelen korkunç olayda evinin bahçesinde çay içtiği sırada kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı, geçirdiği ameliyat sonrası sol kolunu kullanamamaya başladı. Yaşlı annesi ve engelli ağabeyine bakmak zorunda olan talihsiz kadın hayatını idame ettirmekte güçlük çekiyor. Taşçı atılan maganda kurşunlarına da isyan etti. "kimsenin canı yanmasın"…