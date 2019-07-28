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Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık , bulundu!

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Kalesi'nin kuzeyindeki höyükte yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 700 yıl öncesine ait kafatası olmayan kadın iskeleti bulundu.

Giriş Tarihi: 28.07.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 14:55
Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet, bulundu!

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Kalesi'nin kuzeyindeki höyükte yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 700 yıl öncesine ait kafatası olmayan kadın iskeleti bulundu.

Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet, bulundu!

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında, 10 üniversitede görevli arkeolog ve bilim adamlarından oluşan 50 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

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Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet, bulundu!

Höyük alanında, kazılar sırasında ortaya çıkarılan mimari yapıların, Urartu döneminde inşa edilen kerpiçlerin benzeriyle tamamlanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra, Urartu tarihi, kültürü, yaşam tarzına yönelik bilimsel araştırmalar da yapılıyor.

Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet, bulundu!

Bu kapsamda Urartuların en büyük yerleşim yerlerinden biri olan alanda yürütülen kazılar sırasında 2 bin 700 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kadın iskeleti bulundu.

Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet, bulundu!

Kafatası olmayan hoker durumundaki (bacakları karına doğru çekik, bir yana yatırılmış) kazı ekibindeki bilim insanları tarafından incelemeye alındı.

Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet, bulundu!

Doç. Dr. Konyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarında Urartuların son dönemlerde höyük alanını daha çok nekropol (mezarlık) olarak kullandığını tespit ettiklerini söyledi.

Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet, bulundu!

Yerleşim alanı içinde bir nekropolün bulunmasının sıra dışı bir durum olduğunu anlatan Konyar, Urartuların genellikle nekropolleri yerleşim alanının dışında tuttuğunu, bu nedenle 'da yürütülen çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

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