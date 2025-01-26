Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki "Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…