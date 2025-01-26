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Haberler Yaşam Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 22:38 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 23:01

Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?

Kim Milyoner Olmak ister yarışması 26 Ocak 2025 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?" sorusu soruldu. İşte, 200 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki "Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?

Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?

A - Moğol Kalkanı

B - Çin hendeği

C - Türk eyeri

D - Japon kılıcı

İşte, yanıtı:

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Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?

Cevap C şıkkı Türk eyeri'dir!

Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?
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