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Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
23:01
Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?
Kim Milyoner Olmak ister yarışması 26 Ocak 2025 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Kafatasında beyindeki Hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?" sorusu soruldu. İşte, 200 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...