Kafeler ve restoranlar tekrar kapanacak mı? İstanbul ile diğer yüksek riskli illerde kafeler ve restoranlara yeniden yasak var mı?

ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI AÇIKLAMA!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.
KAFE RESTORAN VE LOKANTALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi. Her bir risk grubunda uygulanacak tedbirlerin açıklandığı ifade edilen genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği hatırlatıldı.