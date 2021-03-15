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Kafeler ve restoranlar tekrar kapanacak mı? İstanbul ile diğer yüksek riskli illerde kafeler ve restoranlara yeniden yasak var mı?

Lokantalar, kafeler ve restoranlar tekrar kapanacak mı? Bu soru, kritik Kabine toplantısı sonrasında en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, alınan son karar gereğince, kafe, restoran ve lokanta gibi işletmeler, düşük, orta ve yüksek riskli illerde yüzde 50 kapasiteyle hizmete açılmıştı. Vaka sayısındaki artışın ardından restoranlar ve kafeler yeniden kapanacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul'da kafeler ve restoranlara yasak gelecek mi konusu, bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 20:20 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 20:22
Kafeler ve restoranlar tekrar kapanacak mı? İstanbul ile diğer yüksek riskli illerde kafeler ve restoranlara yeniden yasak var mı?

Kafeler, restoranlar ve lokantaların durumu gündemdeki yerini koruyor. Son Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar gereğince, düşük, orta ve yüksek riskli illerde kafeler, restoranlar ile lokantalar gibi işletmelerin yüzde 50 kapasite ile müşterilerini ağırlayabileceği belirtilmişti. Vaka sayısındaki artışın ardından, kafeler ve restoranlar tekrar kapanacak mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Özellikle İstanbul'daki işletme sahipleri son durumu öğrenmeye çalışıyor. Peki, İstanbul'da kafeler ve restoranlar yeniden kapanacak mı, yasak gelecek mi? İşte detaylar...

Kafeler ve restoranlar tekrar kapanacak mı? İstanbul ile diğer yüksek riskli illerde kafeler ve restoranlara yeniden yasak var mı?

ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

KAFE RESTORAN VE LOKANTALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi. Her bir risk grubunda uygulanacak tedbirlerin açıklandığı ifade edilen genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği hatırlatıldı.

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Kafeler ve restoranlar tekrar kapanacak mı? İstanbul ile diğer yüksek riskli illerde kafeler ve restoranlara yeniden yasak var mı?

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Kafeler ve restoranlar tekrar kapanacak mı? İstanbul ile diğer yüksek riskli illerde kafeler ve restoranlara yeniden yasak var mı?

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

Kafeler ve restoranlar tekrar kapanacak mı? İstanbul ile diğer yüksek riskli illerde kafeler ve restoranlara yeniden yasak var mı?

HES KODU ZORUNLULUĞU

Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir. HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.

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