Haberler Yaşam Kafeler ve restoranlar tekrar kapanacak mı? İstanbul ile diğer yüksek riskli illerde kafeler ve restoranlara yeniden yasak var mı?

Kafeler ve restoranlar tekrar kapanacak mı? İstanbul ile diğer yüksek riskli illerde kafeler ve restoranlara yeniden yasak var mı?

Lokantalar, kafeler ve restoranlar tekrar kapanacak mı? Bu soru, kritik Kabine toplantısı sonrasında en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, alınan son karar gereğince, kafe, restoran ve lokanta gibi işletmeler, düşük, orta ve yüksek riskli illerde yüzde 50 kapasiteyle hizmete açılmıştı. Vaka sayısındaki artışın ardından restoranlar ve kafeler yeniden kapanacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul'da kafeler ve restoranlara yasak gelecek mi konusu, bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 20:20 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 20:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





