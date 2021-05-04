Kağıt Ev Remzi kimdir? Kağıt Ev kadrosuna dahil olan Macit Koper kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MACİT KOPER'İN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
Kırmızı Pazartesi : Gabriel Garcia Marquez - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Antigone : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005
Kuş Operasyonu : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Deli Eder İnsanı Bu Dünya : Erkan Akın - 1998
Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998
Aslolan Hayattır : Nâzım Hikmet \ Macit Koper - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994
Kadınlar Da Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - 1992
Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü : Dario Fo - Yeditepe Oyuncuları - 1991
Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikâye : Sait Faik Abasıyanık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988
İkili Oyun : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu - 1978
Ortak (oyun) : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu - 1976
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Cumhuriyet Kızı : Memet Baydur - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Bitmeyen Kavga : John Steinbeck - Dostlar Tiyatrosu
Ezenler Ezilenler Başkaldıranlar : Mehmet Akan - Dostlar Tiyatrosu
Düşmanlar : Maksim Gorki - Dostlar Tiyatrosu
Alpagut Olayı : Haşmet Zeybek - Dostlar Tiyatrosu
Azizname : Aziz Nesin \ Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu
Abdülcambaz : Turhan Selçuk - Dostlar Tiyatrosu
Soruşturma : Peter Weiss - Dostlar Tiyatrosu
Havana Duruşması : Hans Magnus Enzensberger - Dostlar Tiyatrosu
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
Galileo Galilei : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983
ROL ALDIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ
Ramo - 2020
Yüzleşme - 2019
Masal Çiçeği - 2019
Avlu - 2018
Siyah Beyaz Aşk - 2018
Hayat Sevince Güzel - 2016
Poyraz Karayel - 2015
Üç Arkadaş - 2014
Muhteşem Yüzyıl - 2013
Ağır Roman Yeni Dünya - 2012
Alyazmalım - 2011
Havada Bulut - 2002
Kurtuluş - 1994