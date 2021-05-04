Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kağıt Ev Remzi kimdir? Kağıt Ev kadrosuna dahil olan Macit Koper kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 09:45

kimdir? kadrosuna dahil olan , kaç yaşında ve nereli?

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. kimdir sorusunun muhattabı olan Macit Koper merak edilmeye başladı. Kağıt Ev kadrosuna dahil olan , kaç yaşında ve nereli gibi sorularla araştırılan oyuncu, dizide Aylin'in babası rolüne hayat verecek.

Kağıt Ev Remzi kimdir? Kağıt Ev kadrosuna dahil olan Macit Koper kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çok sayıda tiyatro oyununu yöneten ve bu oyunlarda rol alan Macit Koper, kadrosuna dahil oluyor. Dizide rolünü canlandıracak olan , kaç yaşında ve nereli gibi sorular internette yanıt arıyor. kimdir sorusu ise bu karakteri yakından tanımak isteyen diziseverlerin merak konusu oldu. İşte Remzi rolü ve Macit Koper hakkında merak edilenler.

Kağıt Ev Remzi kimdir? Kağıt Ev kadrosuna dahil olan Macit Koper kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KAĞIT EV REMZİ KİMDİR?

Macit Koper, Nur Fettahoğlu'nun hayat verdiği Aylin'in babası olarak diziye dahil olacak. Marangoz ustası olan Remzi Karan, cinayet suçuyla 30 yıldır cezaevinde yatmaktadır. Aylin'in yıllar sonra babasını hapishanede ziyarete gitmesiyle ortaya çıkar Remzi diziye bu şekilde dahil olur. Ancak bu görüşme Fırtına ailesinin aleyhine sonuçlanır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kağıt Ev Remzi kimdir? Kağıt Ev kadrosuna dahil olan Macit Koper kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MACİT KOPER KİMDİR?

1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Koper, sinema ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra senarist ve oyun yönetmenidir. Şehir Tiyatroları Dostlar Tiyatrosu gibi çeşitli topluluklarda çalışmıştır. Anayurt Oteli'nde başrol Zebercet'e hayat veren Koper bu rolüyle ün kazandı.

Kağıt Ev Remzi kimdir? Kağıt Ev kadrosuna dahil olan Macit Koper kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MACİT KOPER'İN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

Kırmızı Pazartesi : Gabriel Garcia Marquez - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Antigone : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005
Kuş Operasyonu : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Deli Eder İnsanı Bu Dünya : Erkan Akın - 1998
Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998
Aslolan Hayattır : Nâzım Hikmet \ Macit Koper - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994
Kadınlar Da Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - 1992
Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü : Dario Fo - Yeditepe Oyuncuları - 1991
Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikâye : Sait Faik Abasıyanık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988
İkili Oyun : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu - 1978
Ortak (oyun) : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu - 1976

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Cumhuriyet Kızı : Memet Baydur - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Bitmeyen Kavga : John Steinbeck - Dostlar Tiyatrosu
Ezenler Ezilenler Başkaldıranlar : Mehmet Akan - Dostlar Tiyatrosu
Düşmanlar : Maksim Gorki - Dostlar Tiyatrosu
Alpagut Olayı : Haşmet Zeybek - Dostlar Tiyatrosu
Azizname : Aziz Nesin \ Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu
Abdülcambaz : Turhan Selçuk - Dostlar Tiyatrosu
Soruşturma : Peter Weiss - Dostlar Tiyatrosu
Havana Duruşması : Hans Magnus Enzensberger - Dostlar Tiyatrosu
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
Galileo Galilei : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983

ROL ALDIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ

Ramo - 2020
Yüzleşme - 2019
Masal Çiçeği - 2019
Avlu - 2018
Siyah Beyaz Aşk - 2018
Hayat Sevince Güzel - 2016
Poyraz Karayel - 2015
Üç Arkadaş - 2014
Muhteşem Yüzyıl - 2013
Ağır Roman Yeni Dünya - 2012
Alyazmalım - 2011
Havada Bulut - 2002
Kurtuluş - 1994

SON DAKİKA