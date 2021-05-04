Kağıt Ev Remzi kimdir? Kağıt Ev kadrosuna dahil olan Macit Koper kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çok sayıda tiyatro oyununu yöneten ve bu oyunlarda rol alan Macit Koper, Kağıt ev kadrosuna dahil oluyor. Dizide Remzi Karan rolünü canlandıracak olan Macit Koper kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular internette yanıt arıyor. Kağıt Ev Remzi kimdir sorusu ise bu karakteri yakından tanımak isteyen diziseverlerin merak konusu oldu. İşte Remzi rolü ve Macit Koper hakkında merak edilenler.