Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
14:27
SON DAKİKA: Kağıthane suikastında yeni detaylar! Husumetin sebebi ortaya çıktı: Saldırganlar o ülkeye kaçmış
Kağıthane park halindeki araçta bulunan iki Filistinliye yönelik suikastla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre saldırıyı gerçekleştiren arap asıllı suç örgütünün iş adamlarından haraç istediği ve bu sebeple aralarında husumet olduğu öne sürüldü. Ayrıca aynı kişilerin 2022 yılında yine Kağıthane'de silahlı kavgaya karıştıkları ve orada da bir Filistinlinin yaralandığı öğrenildi. Gece yaşanan olayında bu olayın devamı olduğu değerlendirilirken saldırganların gece 01:30 gibi yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.