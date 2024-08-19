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Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:27

SON DAKİKA: Kağıthane suikastında yeni detaylar! Husumetin sebebi ortaya çıktı: Saldırganlar o ülkeye kaçmış

Kağıthane park halindeki araçta bulunan iki Filistinliye yönelik suikastla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre saldırıyı gerçekleştiren arap asıllı suç örgütünün iş adamlarından haraç istediği ve bu sebeple aralarında husumet olduğu öne sürüldü. Ayrıca aynı kişilerin 2022 yılında yine Kağıthane'de silahlı kavgaya karıştıkları ve orada da bir Filistinlinin yaralandığı öğrenildi. Gece yaşanan olayında bu olayın devamı olduğu değerlendirilirken saldırganların gece 01:30 gibi yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Kağıthane suikastında yeni detaylar! Husumetin sebebi ortaya çıktı: Saldırganlar o ülkeye kaçmış

Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K.(30) hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Kağıthane suikastında yeni detaylar! Husumetin sebebi ortaya çıktı: Saldırganlar o ülkeye kaçmış

Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğköfteciye sığındı ama saldırgan peşinden gidip orada ağır yaralamıştı. Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralanmıştı.

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SON DAKİKA: Kağıthane suikastında yeni detaylar! Husumetin sebebi ortaya çıktı: Saldırganlar o ülkeye kaçmış

ARAÇTA BEKLERKEN MASKELİ SALDIRGAN GELDİ

Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti yapılan çalışmalarda ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. isimli yine Filistinliyle görüşmüşlerdi.

SON DAKİKA: Kağıthane suikastında yeni detaylar! Husumetin sebebi ortaya çıktı: Saldırganlar o ülkeye kaçmış

CAMDAN ATLAYIP KAÇTI AMA KURTULAMADI

15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde 3 kişi beklediği sırada yanlarına gelen yüzü maskeli bir şahsın peşpeşe ateş ederek şoför mahalindeki Anas El. K.'yı öldürdü ardından da arka koltukta olan koruma E.K'ya ateş açtı. Saldırgan ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğ köfteciye giren Fadı M.'yi de dükkanda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

SON DAKİKA: Kağıthane suikastında yeni detaylar! Husumetin sebebi ortaya çıktı: Saldırganlar o ülkeye kaçmış

SUSTURUCULU SİLAH BULUNDU

Kaçarken tutukluk yapan silahını da yere atan saldırgan cadde sonunda kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde 1 susturuculu silah ve 8 adet kovan bulundu.

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