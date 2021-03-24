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'da korku dolu anlar! Büyük bir gürültüye devrildi...

Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü. Gece saatlerinde bir binanın istinat duvarı park halindeki minibüsün üzerine devrildi. Çevre sakinleri büyük bir gürültüyle uyanarak pencerelere koştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 16:04
İstanbul'da korku dolu anlar! Büyük bir gürültüye devrildi...

Kağıthane Telsizler Mahallesi İpek Sokak'ta saat 03.08'de vatandaşlar büyük bir gürültüye uyandı. Edinilen bilgiye göre, binanın istinat duvarı park halindeki servis minibüsünün üzerine çöktü.

İstanbul'da korku dolu anlar! Büyük bir gürültüye devrildi...

Çöken duvar nedeniyle minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören minibüs olay yerinden çekildi.

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İstanbul'da korku dolu anlar! Büyük bir gürültüye devrildi...

ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İstinat duvarının çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, istinat duvarının park halindeki minibüsün üzerine çökmesi görülüyor.

İstanbul'da korku dolu anlar! Büyük bir gürültüye devrildi...
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İstanbul'da korku dolu anlar! Büyük bir gürültüye devrildi...
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