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İstanbul'da korku dolu anlar! Büyük bir gürültüye devrildi...
İstanbul Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü. Gece saatlerinde bir binanın istinat duvarı park halindeki minibüsün üzerine devrildi. Çevre sakinleri büyük bir gürültüyle uyanarak pencerelere koştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 24.03.2021
15:58
Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
16:04
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