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Kahraman asker Kemal Aslan’ın son paylaşımı yürek dağladı! Bu sözlerden 1 gün sonra şehit oldu
Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:07
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
14:07
Kahraman asker Kemal Aslan’ın son paylaşımı yürek dağladı! Bu sözlerden 1 gün sonra şehit oldu
Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit oldu. Aslan'ın, dün şehit olan silah arkadaşları için WhatsApp durumundaki paylaşımı duygulandırdı. Şehit Aslan, 6 şehidin isimlerini yazarak "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar" dedi… Şehit Aslan'ın görev sırasında komutanına attığı video ise yürekleri yaktı: Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar...