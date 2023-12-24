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Haberler Yaşam Kahraman asker Kemal Aslan’ın son paylaşımı yürek dağladı! Bu sözlerden 1 gün sonra şehit oldu
Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 14:07

Kahraman asker Kemal Aslan’ın son paylaşımı yürek dağladı! Bu sözlerden 1 gün sonra şehit oldu

Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit oldu. Aslan'ın, dün şehit olan silah arkadaşları için WhatsApp durumundaki paylaşımı duygulandırdı. Şehit Aslan, 6 şehidin isimlerini yazarak "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar" dedi… Şehit Aslan'ın görev sırasında komutanına attığı video ise yürekleri yaktı: Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar...

İHA
ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Kahraman asker Kemal Aslan’ın son paylaşımı yürek dağladı! Bu sözlerden 1 gün sonra şehit oldu

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü.

Kahraman asker Kemal Aslan’ın son paylaşımı yürek dağladı! Bu sözlerden 1 gün sonra şehit oldu

Şehidin, Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi.

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Kahraman asker Kemal Aslan’ın son paylaşımı yürek dağladı! Bu sözlerden 1 gün sonra şehit oldu

Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da şehit evine giderek ailenin yanında oldu.

Kahraman asker Kemal Aslan’ın son paylaşımı yürek dağladı! Bu sözlerden 1 gün sonra şehit oldu

Şehit Aslan'ın son WhatsApp durumu ise görenleri duygulandırdı.

Şehit Aslan'ın "Şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği video duygulandırdı

Kahraman asker Kemal Aslan’ın son paylaşımı yürek dağladı! Bu sözlerden 1 gün sonra şehit oldu

Aslan'ın, 6 şehidin isimlerini tek tek yazarak, "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar" dediği görüldü.

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