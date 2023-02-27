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Haberler Yaşam Kahramanmaraş deprem son dakika! 27 Şubat Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son depremler
Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 09:46

Kahramanmaraş deprem son dakika! 27 Şubat Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son depremler

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bölgede artçılar sürerken Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre bugün Kahramanmaraş Ekinözü merkezli bir deprem yaşandı. Yüzyılın felaketi ardından büyük artçı sarsıntılar bölge halkını korkutuyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. 27 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile depremin şiddeti, merkez üssü ve derinliği paylaşıldı. İşte, son dakika Kahramanmaraş deprem bilgileri…

Kahramanmaraş deprem son dakika! 27 Şubat Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son depremler

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi Kandilli ve AFAD tarafından paylaşıldı. Yaşanan sarsıntının ardından deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Yüzyılın felaketi ardından Ekinözü merkezli deprem bölge halkını endişelendirdi. İşte, 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem şiddeti, merkez üssü ve büyüklüğü...

Kahramanmaraş deprem son dakika! 27 Şubat Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son depremler

KAHRAMANMARAŞ'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 09:19'da meydana gelen deprem 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

Artçı sarsıntı olduğu düşünülen depremin derinliği yerin 7 km altında kaydedildi.

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Kahramanmaraş deprem son dakika! 27 Şubat Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş deprem son dakika! 27 Şubat Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş deprem son dakika! 27 Şubat Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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