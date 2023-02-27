Haberler Yaşam Kahramanmaraş deprem son dakika! 27 Şubat Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son depremler

Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 09:46

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bölgede artçılar sürerken Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre bugün Kahramanmaraş Ekinözü merkezli bir deprem yaşandı. Yüzyılın felaketi ardından büyük artçı sarsıntılar bölge halkını korkutuyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. 27 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile depremin şiddeti, merkez üssü ve derinliği paylaşıldı. İşte, son dakika Kahramanmaraş deprem bilgileri…