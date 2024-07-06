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Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 07:08

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 6 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Kahramanmaraş deprem... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre merkez üssü Göksün olan bir sarsıntı kayıtlara geçti. Sallantıyı hisseden bölge sakinleri arama motorları üzerinde "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Peki, 6 Temmuz 2024 şimdi Kahramanmaraş deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte yanıtı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 6 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce sisteme düşen sarsıntının ardından arama motorlarına yönelen bölge sakinleri "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Peki az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte Kahramanmaraş depremi bilgileri...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 6 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Göksun (Kahramanmaraş) merkezli deprem meydana geldi. 6 Temmuz Cumartesi günü saat 06.26'da gerçekleşen sarsıntı yerin 17.1 km altında kaydedildi.

Sarsıntı 3.5 büyüklüğünde kaydedildi. İşte, ayrıntılar...

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 6 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-07-06
Saat:06:26:24 TSİ
Enlem:38.11694 N
Boylam:36.98528 E
Derinlik:7.01 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 6 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 6 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA