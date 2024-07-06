KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 6 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce sisteme düşen sarsıntının ardından arama motorlarına yönelen bölge sakinleri "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Peki az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte Kahramanmaraş depremi bilgileri...