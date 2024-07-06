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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 6 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
07:08
KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 6 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika Kahramanmaraş deprem... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre merkez üssü Göksün olan bir sarsıntı kayıtlara geçti. Sallantıyı hisseden bölge sakinleri arama motorları üzerinde "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Peki, 6 Temmuz 2024 şimdi Kahramanmaraş deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte yanıtı.