Haberler Yaşam Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! Fay hattının geçtiği yerleşim yeri enkaza döndü: Köy diye bir şey kalmadı

Giriş Tarihi: 20.02.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 18:53

Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! Fay hattının geçtiği yerleşim yeri enkaza döndü: Köy diye bir şey kalmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin merkez üslerinden olan Pazarcık ilçesindeki yıkım bir kez daha görüntülendi. Fay hattının geçtiği Pazarcık ilçesine bağlı Ördekdede Mahallesi de depremin ardından enkaza döndü. Köyde 2-3 ev ayakta kalabildi. İşte depremin vurduğu Ördekdede Mahallesi'ndeki korkutan görüntüler...