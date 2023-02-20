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Haberler Yaşam Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! Fay hattının geçtiği yerleşim yeri enkaza döndü: Köy diye bir şey kalmadı
Giriş Tarihi: 20.02.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 18:53

Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! Fay hattının geçtiği yerleşim yeri enkaza döndü: Köy diye bir şey kalmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin merkez üslerinden olan Pazarcık ilçesindeki yıkım bir kez daha görüntülendi. Fay hattının geçtiği Pazarcık ilçesine bağlı Ördekdede Mahallesi de depremin ardından enkaza döndü. Köyde 2-3 ev ayakta kalabildi. İşte depremin vurduğu Ördekdede Mahallesi'ndeki korkutan görüntüler...

Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! Fay hattının geçtiği yerleşim yeri enkaza döndü: Köy diye bir şey kalmadı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 11 ili etkilerken kırsal alanlarda da deprem nedeniyle büyük yıkım oluştu.

Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! Fay hattının geçtiği yerleşim yeri enkaza döndü: Köy diye bir şey kalmadı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler, Pazarcık ilçesindeki Ördekdede Mahallesi'ni enkaza çevirdi.

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Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! Fay hattının geçtiği yerleşim yeri enkaza döndü: Köy diye bir şey kalmadı

Depremin merkez üslerinden Pazarcık ilçesine bağlı Ördekdede Mahallesi, afetten en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! Fay hattının geçtiği yerleşim yeri enkaza döndü: Köy diye bir şey kalmadı

Kırsal mahalledeki tek katlı ve kerpiç evlerin tamamına yakını yıkıldı.

Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! Fay hattının geçtiği yerleşim yeri enkaza döndü: Köy diye bir şey kalmadı

Öte yandan köyden geçen ve araziyi ikiye bölen fay kırığı da havadan görüntülendi.

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