Kahramanmaraş depreminde acı detay: İçtikleri çay oğlunu ve hamile gelinini hayattan kopardı!

Enkazın altından çıkarılan Vakkas İspir, vefat edenlerin şehit olduğunu söyleyerek, "Gece dışarda kar yağıyordu. Saat 04.20'de deprem oldu, bizde kalkıp dışarıya çıktık. Sabaha kadar dışarda bekledik. Sabah tekrar eve girdik. Çocuklarda bize geldi, gelinim bir çay koyayım da için dedi. Allah rahmet eylesin oğlum ve gelinim göçük altında vefat etti. Başka evde bulunan kız kardeşim ve torunumda vefat etti. İkinci depremde saniyeler içinde ev yıkıldı ve hepimiz içinde kaldık.