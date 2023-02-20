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Kahramanmaraş depreminde acı detay: İçtikleri çay oğlunu ve hamile gelinini hayattan kopardı!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:59
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
11:59
Kahramanmaraş depreminde acı detay: İçtikleri çay oğlunu ve hamile gelinini hayattan kopardı!
Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Nurhak ilçesinde yaşayan İspir Ailesi, ikinci depremden önce; üşüdükleri için evlerine girip çay içti. Ancak bu sırada ikinci deprem meydana geldi. Yıkılan binanın enkazından sağ çıkan Vakkas İspir, "Üşüdüğümüz için çay içmeyip evden çıksaydık oğlum ve hamile gelinim kurtulacaktı" dedi…