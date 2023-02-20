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Haberler Yaşam Kahramanmaraş depreminde acı detay: İçtikleri çay oğlunu ve hamile gelinini hayattan kopardı!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 11:59

Kahramanmaraş depreminde acı detay: İçtikleri çay oğlunu ve hamile gelinini hayattan kopardı!

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Nurhak ilçesinde yaşayan İspir Ailesi, ikinci depremden önce; üşüdükleri için evlerine girip çay içti. Ancak bu sırada ikinci deprem meydana geldi. Yıkılan binanın enkazından sağ çıkan Vakkas İspir, "Üşüdüğümüz için çay içmeyip evden çıksaydık oğlum ve hamile gelinim kurtulacaktı" dedi…

Kahramanmaraş depreminde acı detay: İçtikleri çay oğlunu ve hamile gelinini hayattan kopardı!

Kahramanmaraş depreminden acı bir detay daha ortaya çıktı… Nurhak ilçesinde yaşayan İspir ailesi 7.7 büyüklüğünde gece yaşanan ilk depremin ardından evlerinden çıkarak geceyi dışarda geçirdiler.

Kahramanmaraş depreminde acı detay: İçtikleri çay oğlunu ve hamile gelinini hayattan kopardı!

Etkili olan kar yağışı nedeniyle üşüyüp tekrar evlerine giren İspir ailesi, ısınmak için çay içtikleri sırada 7.6 büyüklüğünde ikinci depreme yakalandı. İspir ailesinden 6 kişi depremin etkisiyle yıkılan tek katlı müstakil evin enkazının altında kaldı. 68 yaşında ki baba Vakkas İspir, eşi, oğlu ve yanlarında bulunan bir akrabaları kısa süre içerisinde enkazdan çıkarılırken evin diğer oğlu ve hamile eşinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Kahramanmaraş depreminde acı detay: İçtikleri çay oğlunu ve hamile gelinini hayattan kopardı!

Yaralı olarak kurtulan baba Vakkas İspir, Kahramanmaraş'ta yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Korku dolu anları anlatan İspir, çay içmeyip dışarı çıksaydık bu felaketi yaşamazdık dedi.


Kahramanmaraş depreminde acı detay: İçtikleri çay oğlunu ve hamile gelinini hayattan kopardı!

Enkazın altından çıkarılan Vakkas İspir, vefat edenlerin şehit olduğunu söyleyerek, "Gece dışarda kar yağıyordu. Saat 04.20'de deprem oldu, bizde kalkıp dışarıya çıktık. Sabaha kadar dışarda bekledik. Sabah tekrar eve girdik. Çocuklarda bize geldi, gelinim bir çay koyayım da için dedi. Allah rahmet eylesin oğlum ve gelinim göçük altında vefat etti. Başka evde bulunan kız kardeşim ve torunumda vefat etti. İkinci depremde saniyeler içinde ev yıkıldı ve hepimiz içinde kaldık.

Kahramanmaraş depreminde acı detay: İçtikleri çay oğlunu ve hamile gelinini hayattan kopardı!

Bağırış çağrış içinde dışardan sesimizi duyup oğlumun birini, eşimi ve beni çıkarttılar. Gelinim ve diğer oğlumdan ses soluk yoktu. Onlar şehit oldular, o makama biz çıkamadık.

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