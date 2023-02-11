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Kahramanmaraş depremine dair yalanlar ve gerçekler!
Giriş Tarihi: 11.02.2023 22:34
Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
23:48
Kahramanmaraş depremi 85 milyon Türkiye'nin yüreğini yaktı. Merkezi Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Adana illerimizi etkiledi. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremlerin ardından Türk halkı seferber oldu. Öte yandan yaşanan afetin ardından kimi çevrelerce dezenformasyon ve algı çalışmalarına girişilmesi ise tepki topladı. Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken özellikle sosyal medya üzerinden asılsız iddialar ortaya atıldı. O iddiaların aslı ise tek tek ortaya çıktı. İşte Kahramanmaraş depremine dair yalanlar ve gerçekler...