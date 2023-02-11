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Haberler Yaşam Kahramanmaraş depremine dair yalanlar ve gerçekler!
Giriş Tarihi: 11.02.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 23:48

Kahramanmaraş depremine dair yalanlar ve gerçekler!

Kahramanmaraş depremi 85 milyon Türkiye'nin yüreğini yaktı. Merkezi Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Adana illerimizi etkiledi. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremlerin ardından Türk halkı seferber oldu. Öte yandan yaşanan afetin ardından kimi çevrelerce dezenformasyon ve algı çalışmalarına girişilmesi ise tepki topladı. Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken özellikle sosyal medya üzerinden asılsız iddialar ortaya atıldı. O iddiaların aslı ise tek tek ortaya çıktı. İşte Kahramanmaraş depremine dair yalanlar ve gerçekler...

Kahramanmaraş depremine dair yalanlar ve gerçekler!

YALANLAR VE GERÇEKLER!

Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye devleti ve milletiyle seferber oldu. Arama kurtarma çalışmaları canla başla mücadele eden ekiplerin çalışmalarıyla devam ediyor.

Öte yandan deprem sonrasında ortaya konan algı çalışmaları ve dezenformasyon girişimleri ise tepkilere neden oldu. Asılsız iddiaların aslı ise tek tek belgelendi.

Kahramanmaraş depremine dair yalanlar ve gerçekler!

Peki o yalanlar neydi? Gerçekte ne oldu? İşte Kahramanmaraş depremine dair yalanlar ve gerçekler!

1. "Türkiye'nin Milano Konsolosluğu, AFAD ve Kızılay yerine Diyanet Vakfı'nın yardım hesaplarını paylaştı." 8 Şubat

YALAN Fatih Altaylı twitter hesabından attığı bir tweette Türkiye'nin Milano Büyükelçiliğinin AFAD ve Kızılay yerine Diyanet Vakfı'nın yardım hesaplarını paylaştığını ileri sürdü.

GERÇEK 7 Şubat tarihinde Türkiye'nin Milano Büyükelçiliği'nin yaptığı paylaşımda AFAD, Kızılay ve TDV'nin yardım hesaplarını birlikte paylaştığı ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş depremine dair yalanlar ve gerçekler!

2. "Hatay'a Hiçbir Yetkili Gelmedi" 6 Şubat

YALAN CHP milletvekili Suzan Şahin "Hatay'a hiçbir yetkili gelmedi" iddiasında bulundu.

Kahramanmaraş depremine dair yalanlar ve gerçekler!

GERÇEK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Bakan Soylu'nun Kahramanmaraş; Bakanlar Kirişçi, Akar ve Koca'nın Hatay; Bakan Kasapoğlu'nun Osmaniye; Bakan Karaismailoğlu'nun Adıyaman; Bakan Bozdağ'ın Diyarbakır; Bakan Nebati'nin Şanlıurfa; Bakan Kurum'un Gaziantep ve Kilis; Bakanlar Yanık ve Dönmez'in Adana; Bakanlar Ersoy ve Özer'in ise Malatya'da olduğu açıklandı.

3. "Şanlıurfa Ertuğrul Gazi mah. 345. sk. Yağmur apt no 12: Çöktü ve yardım gitmedi."

YALAN Sosyal medyada yapılan "Şanlıurfa Ertuğrul Gazi mah. 345. sk. Yağmur apt no 12" adresiyle ilgili çöktüğü ve yardım gitmediği iddiaları ortaya atıldı.

GERÇEK Şanlıurfa Valiliği: "Bu adresle ilgili asılsız ihbarlar yapılmakta. Ekiplerimiz adresi kontrol ettiğinde ihbarın asılsız olduğunu görmüşlerdir."

Kahramanmaraş depremine dair yalanlar ve gerçekler!

4. "İş Makinesi, Ekipman vb. Cihazların Gümrük Geçişlerinde Alınan Vergileri Kaldırılmadı" 9 Şubat

YALAN CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı bir tweette deprem bölgelerinde kullanılmak üzere iş makinesi, ekipman vb. cihazların gümrük geçişlerinde alınan vergilerinin kaldırılmadığını iddia ederek devleti suçlamıştı.

GERÇEK 7 Şubat tarihinde Ticaret Bakanlığı deprem bölgelerinde kullanılmak üzere gümrükten geçirilecek olan yardım malzemelerinin geçişinde kolaylık sağlandığını açıkladı

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