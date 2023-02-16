Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor
Giriş Tarihi: 16.02.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 18:56

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

Kahramanmaraş'ın ilçeleri Pazarcık ve Elbistan merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Öte yandan 2 ayrı depremde ağır yara alan Adıyaman'ın bir kısmı başka bir bölgeye taşınacak. Taşınma planlarını Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç aktardı.

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı deprem 10 ilimizi ağır şekilde etkiledi. Bu illerimizden biri olan Güneydaoğu Anadolu'nun önemli şehirlerinden Adıyaman'ın bir kısmı başka bir bölgeye taşınacak.

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

ŞEHİR MERKEZİNİN BİR BÖLÜMÜ TAŞINACAK

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı depremde bir bina yerle bir olan, çoğu da kullanılamaz hale gelen Adıyaman şehir merkezinin bir bölümü başka yere taşınıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

Şehrin kuzeyindeki dağlık alanda 30 bin yeni konut inşa edileceğini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

DAĞIN ETEĞİNDE İNŞA EDİLECEK

"İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ İnşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor.

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

Yani en azından şu an 30 bin, 50 bin konut düşünülüyor. Daha önce de zaten şehri oraya taşıyalım diye planlamamız vardı.

SON DAKİKA