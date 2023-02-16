Haberler
Yaşam
Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor
Giriş Tarihi: 16.02.2023 18:51
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
18:56
Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor
Kahramanmaraş'ın ilçeleri Pazarcık ve Elbistan merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Öte yandan 2 ayrı depremde ağır yara alan Adıyaman'ın bir kısmı başka bir bölgeye taşınacak. Taşınma planlarını Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç aktardı.