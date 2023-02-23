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Haberler Yaşam Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıktığı iddia edilmişti... Diyarbakır'da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor
Giriş Tarihi: 23.02.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 12:23

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıktığı iddia edilmişti... Diyarbakır'da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 40 binin üzerinde can kaybının yaşandığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arazide, yer altından 18 gündür çıktığı iddia edilen duman, çevredekileri endişelendirdi. Bölgede inceleme yapan uzmanlar yerin altından çıkan dumanı değerlendirdi...

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıktığı iddia edilmişti... Diyarbakır’da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arazide, yer altından 18 gündür çıkan duman, çevredekileri endişelendirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıktığı iddia edilmişti... Diyarbakır’da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor

Bölgede inceleme yapan Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, yerin altından çıkan dumanı değerlendirdi...

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıktığı iddia edilmişti... Diyarbakır’da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor

Prof. Dr. Orhan Kavak, dumanın deprem kaynaklı olmadığını belirterek, "Bazalt yığının alt tarafında bulunan eski atıklarımız var. Bunlar cam elyaf kökenli veya asbest kökenli de olabilir. Numuneler aldık.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıktığı iddia edilmişti... Diyarbakır’da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor

Bunların ateş yakma sonucunda basit bir kıvılcım almasından dolayı yanarak bu dumanları çıkarttığını ön verilere göre kanaat getirdik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıktığı iddia edilmişti... Diyarbakır’da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor

UZMANLAR NUMUNE ALDI

Kayapınar ilçesi Fabrika Mahallesi'nde eski Gümrük Müdürlüğü binasının arkasında yer alan boş arazide yıkıntıların arasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yer altından dumanlar yükselmeye başladı. Duman 18 gündür çıkmaya devam edince, çevredekiler Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak'a bildirdi. Bölgeye giden Prof. Dr. Kavak, incelemek üzere dumanın çıktığı yerden numune aldı.

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