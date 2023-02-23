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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıktığı iddia edilmişti... Diyarbakır'da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor
Giriş Tarihi: 23.02.2023 12:13
Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
12:23
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıktığı iddia edilmişti... Diyarbakır'da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 40 binin üzerinde can kaybının yaşandığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arazide, yer altından 18 gündür çıktığı iddia edilen duman, çevredekileri endişelendirdi. Bölgede inceleme yapan uzmanlar yerin altından çıkan dumanı değerlendirdi...