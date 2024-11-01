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Giriş Tarihi: 01.11.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 06:49

Kahramanmaraşlı depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu: Devletimiz sözünü tuttu

Asrın felaketi depremlere Kahramanmaraş'ta yakalanan Sevmez ailesi, evleri ağır hasar alınca yapılan deprem konutlarından almaya hak kazandı. Yeni evlerine bir hafta önce taşınan Ömer Sevmez, "Devletimiz bu evleri yapamaz diyenler acaba şimdi utanıyorlar mı? Gelip, görsünler bakayım devletimizin ne güzel ev yapmış. Allah bin kere razı olsun. Artık başımızı sokabileceğimiz güzel bir evimiz var" dedi. Cemile Sevmez ise, "Yeni evimi çok beğendim. Güçlü devletimiz bizi yine sahipsiz bırakmadı" diye konuştu.

TOLGA YANIK
Kahramanmaraşlı depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu: Devletimiz sözünü tuttu

Kahramanmaraş'ta yaşayan Sevmez ailesi, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yakalandı. Kendilerini güçlükle dışarı atabildikleri evleri ağır hasar alan aile, deprem konutlarından ev almaya hak kazandı.

Kahramanmaraşlı depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu: Devletimiz sözünü tuttu

Ömer Sevmez (49), eşi Cemile Sevmez (47) ve çocukları, geçtiğimiz günlerde, TOKİ Ağyar 2. etaptaki evlerine kavuştu. Yeni evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşayan Sevmez ailesi, çaylarını misafirleriyle birlikte keyifle içti.

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Kahramanmaraşlı depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu: Devletimiz sözünü tuttu

CUMHURBAŞKANIMIZ BİR YILDA BİTECEK DEDİ SÖZÜ TUTTU

Apartman görevliliğinden emekli olan 3 çocuk babası Ömer Sevmez, yeni evlerini çok sevdiğini söyleyerek, "Allah o günleri bir daha kimseye göstermesin.

Kahramanmaraşlı depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu: Devletimiz sözünü tuttu

Cumhurbaşkanımız bir yılda bitecek dedi ve verdiği sözü tuttu. Şimdi yeni evlerimizde oturuyoruz. Kötü günleri geri bıraktık. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun.

Kahramanmaraşlı depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu: Devletimiz sözünü tuttu

Devletimiz daha ne yapsın. Güçlü devletimiz var. Her şeyimize yetişiyor. İlk günden beri hep bizim yanımızdaydı. Çok mutluyuz. Ailemle birlikte burada mutlu bir yaşam süreceğiz.

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