Giriş Tarihi: 01.11.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024
06:49
Kahramanmaraşlı depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu: Devletimiz sözünü tuttu
Asrın felaketi depremlere Kahramanmaraş'ta yakalanan Sevmez ailesi, evleri ağır hasar alınca yapılan deprem konutlarından almaya hak kazandı. Yeni evlerine bir hafta önce taşınan Ömer Sevmez, "Devletimiz bu evleri yapamaz diyenler acaba şimdi utanıyorlar mı? Gelip, görsünler bakayım devletimizin ne güzel ev yapmış. Allah bin kere razı olsun. Artık başımızı sokabileceğimiz güzel bir evimiz var" dedi. Cemile Sevmez ise, "Yeni evimi çok beğendim. Güçlü devletimiz bizi yine sahipsiz bırakmadı" diye konuştu.