Kahramanmaraş’ta ailesinden 11 kişiyi kaybetti! "Her yer kıyamet gibiydi"

"HİSSETTİM, KAZMA KÜREK İLE EVİ SÖKÜYORLAR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Yaşadığı o anları göz yaşları içinde -anlatan anne Elife Çalışkan, "Maraş'taydım. Depremden 2 gün önceki Cuma Osmaniye'ye geldim. Deprem anında hiç bir şey yapmadım. Yatağın içinden çıkamadım. Hissettim, kazma kürek ile evi söküyorlar diye düşündüm. Bir kalktım evin etrafına adam dolmuş. Arabaya binen geldi, yağmur da yağıyordu. Öğlene doğru demirlerden tutunarak aşağıya indim, bir daha yataktan hiç kalkmadım. 2 defa deprem oldu ama kalkamadım. Dualar ettim, eve de bir şey olmadı. Gelinim geldi, 'Anne senin hiç canın yok mu?