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Haberler Yaşam Kahramanmaraş’ta ailesinden 11 kişiyi kaybetti! "Her yer kıyamet gibiydi"
Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 11:34

Kahramanmaraş’ta ailesinden 11 kişiyi kaybetti! "Her yer kıyamet gibiydi"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ailesinden 11 kişiyi kaybeden Elife Çalışkan (80) her hafta mezarlığa gidip mezar taşlarını öpüp okşayarak özlemini dindirmeye çalışıyor. Acılı anne, "Başka acılar görsem ses etmem. Ciğer acısı başkaymış. Yakınım öldü bu kadar değil, kardeşlerim, annem ve babam öldü ama bu kadar yanmamıştım." dedi. Depremde vefat edenlerin abisi olan Yakup Çalışkan ise "Yer yarıldı, yerin içine girdik zannediyorum. Dışarıya çıktık her yer kıyamet gibiydi" diye konuştu.

İHA
Kahramanmaraş’ta ailesinden 11 kişiyi kaybetti! Her yer kıyamet gibiydi

6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremden 2 gün önce Kahramanmaraş'tan Osmaniye'ye gelen Elife Çalışkan (80) depremlerden sonra hayatının en acı yüzüyle karşı karşıya kaldı.

Kahramanmaraş’ta ailesinden 11 kişiyi kaybetti! Her yer kıyamet gibiydi

Depremde 2 oğlu ile eşlerini ve 7 torununu toprağa veren acılı anne, depremden sonra korktuğu için yataktan çıkamadığını ama Kahramanmaraş'ta 11 canını kaybettiğini anlattı. Hayatını kaybeden çocuklarını kuzularım diye seven gözü yaşlı anne kuzularının mezarını her hafta ziyaret ederek mezar taşlarını öpüp okşayarak acısını bir an olsun dindirmeye çalışıyor.

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Kahramanmaraş’ta ailesinden 11 kişiyi kaybetti! Her yer kıyamet gibiydi

"HİSSETTİM, KAZMA KÜREK İLE EVİ SÖKÜYORLAR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Yaşadığı o anları göz yaşları içinde -anlatan anne Elife Çalışkan, "Maraş'taydım. Depremden 2 gün önceki Cuma Osmaniye'ye geldim. Deprem anında hiç bir şey yapmadım. Yatağın içinden çıkamadım. Hissettim, kazma kürek ile evi söküyorlar diye düşündüm. Bir kalktım evin etrafına adam dolmuş. Arabaya binen geldi, yağmur da yağıyordu. Öğlene doğru demirlerden tutunarak aşağıya indim, bir daha yataktan hiç kalkmadım. 2 defa deprem oldu ama kalkamadım. Dualar ettim, eve de bir şey olmadı. Gelinim geldi, 'Anne senin hiç canın yok mu?

Kahramanmaraş’ta ailesinden 11 kişiyi kaybetti! Her yer kıyamet gibiydi

Hiç mi yataktan çıkmıyorsun?' dedi. Bende 'Kızım çıkayım de nereye gideyim, bir yere düşerim ayağım kırılır diye korkuyorum' dedim. Bunlar olurken Maraş'taki kuzularımdan hiç haberim yoktu. Hatay'dakilerde aynı olmuş. Öğlene doğru Hatay'daki çocuklarım ve torunlarım geldi. Üzerlerinde hiçbir şey yok. Komşulardan birer tane battaniye almışlar. 6 tane oğlum 1 tane de kızım vardı. Hepsi bir yerlere gitti. Bende böyle oldum" dedi.

Kahramanmaraş’ta ailesinden 11 kişiyi kaybetti! Her yer kıyamet gibiydi

"BAŞKA ACILAR GÖRSEM SES ETMEM, CİĞER ACISI BAŞKAYMIŞ"

Mezarlığa her hafta geldiğini belirten anne Çalışkan, "Her hafta geliyorum. Yağmur olmasa her hafta geliyorum. Dayanamıyorum, küçük küçüktü 11 tane kuzum.

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