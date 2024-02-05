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Kahramanmaraş’ta ailesinden 11 kişiyi kaybetti! "Her yer kıyamet gibiydi"
Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
11:34
Kahramanmaraş’ta ailesinden 11 kişiyi kaybetti! "Her yer kıyamet gibiydi"
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ailesinden 11 kişiyi kaybeden Elife Çalışkan (80) her hafta mezarlığa gidip mezar taşlarını öpüp okşayarak özlemini dindirmeye çalışıyor. Acılı anne, "Başka acılar görsem ses etmem. Ciğer acısı başkaymış. Yakınım öldü bu kadar değil, kardeşlerim, annem ve babam öldü ama bu kadar yanmamıştım." dedi. Depremde vefat edenlerin abisi olan Yakup Çalışkan ise "Yer yarıldı, yerin içine girdik zannediyorum. Dışarıya çıktık her yer kıyamet gibiydi" diye konuştu.