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Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 27 Şubat Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, son dakika depremler listesi
Giriş Tarihi: 27.02.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 13:29

Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 27 Şubat Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, son dakika depremler listesi

Kahramanmaraş depreminin artçıları sürüyor. Hal böyleyken ise anlık gelişmeler "27 Şubat Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?" sorularıyla sarsıntıları hisseden bölgeden kişilerce yakından takip ediliyor. 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken bu çifte felaket 11 ilimizde yıkımlara ve 40 binin üzerinde can kayıplarına yol açtı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve detaylar.

Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 27 Şubat Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, son dakika depremler listesi

Kahramanmaraş felaketinin ardından artçı depremler de sürüyor. Bu noktada "Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu?" soruları yanıt arıyor. Bölgede yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda büyük tedirginliğe neden olurken anlık verilerin takibi AFAD ve Kandilli resmi siteleri üzerinden yapılabiliyor. İşte Kahramanmaraş deprem haberleri ile AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı son depremler listesi!

Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 27 Şubat Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, son dakika depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 27 Şubat Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, son dakika depremler listesi

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 27 Şubat Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, son dakika depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 27 Şubat Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, son dakika depremler listesi
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