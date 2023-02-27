Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 27 Şubat Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, son dakika depremler listesi

Giriş Tarihi: 27.02.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 13:29

Kahramanmaraş depreminin artçıları sürüyor. Hal böyleyken ise anlık gelişmeler "27 Şubat Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?" sorularıyla sarsıntıları hisseden bölgeden kişilerce yakından takip ediliyor. 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken bu çifte felaket 11 ilimizde yıkımlara ve 40 binin üzerinde can kayıplarına yol açtı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve detaylar.