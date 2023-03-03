Haberler Yaşam KAHRAMANMARAŞ'TA ŞİDDETLİ ARTÇI! 3 Mart Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

Giriş Tarihi: 03.03.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 08:04

Kahramanmaraş deprem son dakika duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Kahramanmaraş Onikişuat merkezli bir deprem yaşandı. Asrın felaketi ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Şiddetli artçılar ağır hasarlı binalarda yıkım tehlikesi doğuruyor. Bölge halkı az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. 3 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile gelişmeler takip ediliyor. İşte, son dakika deprem haberi ile Kahramanmaraş deprem şiddeti ve merkez üssü…