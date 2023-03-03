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Haberler Yaşam KAHRAMANMARAŞ'TA ŞİDDETLİ ARTÇI! 3 Mart Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem
Giriş Tarihi: 03.03.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 08:04

KAHRAMANMARAŞ'TA ŞİDDETLİ ARTÇI! 3 Mart Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

Kahramanmaraş deprem son dakika duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Kahramanmaraş Onikişuat merkezli bir deprem yaşandı. Asrın felaketi ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Şiddetli artçılar ağır hasarlı binalarda yıkım tehlikesi doğuruyor. Bölge halkı az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. 3 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile gelişmeler takip ediliyor. İşte, son dakika deprem haberi ile Kahramanmaraş deprem şiddeti ve merkez üssü…

KAHRAMANMARAŞ’TA ŞİDDETLİ ARTÇI! 3 Mart Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi ile duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan sarsıntının ardından deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları arama geçmişlerinde yerini aldı. Asrın felaketi ardından sabaha karşı yaşanan şiddetli artçı, çevre illerden de hissedildi. İşte, 3 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti...

KAHRAMANMARAŞ’TA ŞİDDETLİ ARTÇI! 3 Mart Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

KAHRAMANMARAŞ'TA 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Büyüklük:5.0

Merkez üssü:Onikişubat (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-03-03

Saat:05:53:42

Derinlik:6.95 km

Gelişmeler AFAD ile takip ediliyor.

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KAHRAMANMARAŞ’TA ŞİDDETLİ ARTÇI! 3 Mart Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

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KAHRAMANMARAŞ’TA ŞİDDETLİ ARTÇI! 3 Mart Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ’TA ŞİDDETLİ ARTÇI! 3 Mart Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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