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Haberler Yaşam Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkarılmıştı: Fatma Hanım’ın kocasıyla acı helalleşmesi herkesi ağlattı!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:08

Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkarılmıştı: Fatma Hanım’ın kocasıyla acı helalleşmesi herkesi ağlattı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 15 saat enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan Fatma Cingöz (50) yaşadıklarını SABAH'A anlattı. 15 saatlik kabusta, kocasıyla sürekli helalleştiğini belirten Cingöz'ün sözleri herkesi ağlattı…

Özgür ÖZDEMİR
Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkarılmıştı: Fatma Hanım’ın kocasıyla acı helalleşmesi herkesi ağlattı!

Depremde Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı binanın 7. katında oturan Cingöz ailesi depremde binanın yıkılması sonucu eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 15 saat enkaz altında kaldı. Enkazdan yaralı olarak çıkartılan ve bacağı kırılan Fatma Cingöz, dünürü Şengül Turan tarafından alınarak Trabzon'a getirildi.

Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkarılmıştı: Fatma Hanım’ın kocasıyla acı helalleşmesi herkesi ağlattı!

Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Fatma Cingöz, yaşadığı dehşet dolu anları SABAH'A anlattı: "Eşim İsmail (57) , çocuklarım Ali (30) ve Şerife (19) evde uyuyorduk. Depremin sesini duyduğumda eşimi uyandırdım. Çok kısa sürede arka taraftaki binanın çöktüğünü duydum.

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Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkarılmıştı: Fatma Hanım’ın kocasıyla acı helalleşmesi herkesi ağlattı!

Binanın en üst katında olduğumuz için bina çöktüğünde çatı üzerimize çöktü. Eşimle ben yan yanaydık. Kızım Şerife ve büyük oğlum Ali ayrı odalarda uyuyorlardı. Eşim üzerine çöken duvarı omuzuyla tutmaya çalışıyordu.

Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkarılmıştı: Fatma Hanım’ın kocasıyla acı helalleşmesi herkesi ağlattı!

Bana ,'çatıyı bırakırsam üzerimize düşer, ölürüz, hakkını helal et' dedi.15 saat enkaz altında birbirimizle helalleşip, yardım bekledik. Depremden hemen sonra diğer çocuklarım ve akrabalarım bizi kurtarmaya geldi.

Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkarılmıştı: Fatma Hanım’ın kocasıyla acı helalleşmesi herkesi ağlattı!

Onların seslerini duyuyorduk ama onlar bizi duymuyordu. Eşimin elini hiç bırakmıyordum. Çocuklarım ve akrabalarım bize ulaştılar ve 15 saat sonra bizi enkazdan çıkardılar.

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