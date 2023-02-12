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Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkarılmıştı: Fatma Hanım’ın kocasıyla acı helalleşmesi herkesi ağlattı!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:08
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
10:08
Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkarılmıştı: Fatma Hanım’ın kocasıyla acı helalleşmesi herkesi ağlattı!
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 15 saat enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan Fatma Cingöz (50) yaşadıklarını SABAH'A anlattı. 15 saatlik kabusta, kocasıyla sürekli helalleştiğini belirten Cingöz'ün sözleri herkesi ağlattı…