Haberler Yaşam Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 06.02.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 07:51

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Kahramanmaraş depremi son dakika haberi olarak aktarıldı. Ajanslarda son dakika haberi olarak verilen Kahramanmaraş'taki şiddetli deprem Diyarbakır, Kayseri, Malatya, Ankara, Gaziantep'te de hissedildi. Kahramanmaraş'ta büyüklüğü 7.4 olan depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve Kahramanmaraş depremi hakkında son bilgiler…