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Haberler Yaşam Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 07:51

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Kahramanmaraş depremi son dakika haberi olarak aktarıldı. Ajanslarda son dakika haberi olarak verilen Kahramanmaraş'taki şiddetli deprem Diyarbakır, Kayseri, Malatya, Ankara, Gaziantep'te de hissedildi. Kahramanmaraş'ta büyüklüğü 7.4 olan depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve Kahramanmaraş depremi hakkında son bilgiler…

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Türkiye'nin pek çok bölgesinde son dakika depremi hissedildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanırken, depremi hisseden vatandaşlar panik yaşadı. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kahramanmaraş'ta meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER! AFAD DUYURDU

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi çok büyük bir deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü 7.4 olarak ölçüldü. Saat 04.17'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 7 ilde toplam 76 kişi hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

6.4 ŞİDDETİNDE ARTÇI

Bölgede peş peşe artı depremler yaşanırken saat 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 6.98 km derinliğinde gerçekleşti.

PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREM!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.28'de 6.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha yaşandı. Gelen son bilgilere göre Gaziantep'te 4.6 ve 5.3 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi.

BAKAN SOYLU: TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa depremden etkilendi. 7.4 büyüklüğündeki deprem elbette büyük bir deprem. 3. seviye alarm verildi. Depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama ve kurtarma ekiplerimi bölgeye sevk ettik. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Son gelen artçı 6.4 olarak yaşandı." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

MALATYA VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI VAR

Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Çok şiddetli bir şekilde hissettik. Doğanşehir ilçemizde yıkılan binalar. Kurtarma ekiplerimiz enkazlara müdahale etmeye başladı. 10'un üzerinde yıkılan bina ihbarı var. Durum ciddi. Can ve mal kaybı olduğu çok belli." dedi.

Malatya'da deprem nedeniyle 140 bina yıkıldı.

ADIYAMAN VALİSİ: BÜYÜK BİNALAR ÇÖKTÜ

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, A Haber'e telefonla bağlandı ve bölgedeki son durumu aktardı. Vali Çuhadar, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek büyük binaların çöktüğünü söyledi.

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

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