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Kahramanmaraş deprem haberi son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 06:10
Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
06:10
Kahramanmaraş deprem haberi son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç?
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem... Gelen son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan sarsıntı sonrası bölge halkı büyük korku yaşıyor. AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş depremi saatler 00.51'i gösterdiğinde yaşandı. İşte Kahramanmaraş'tan gelen deprem haberinin detayları.