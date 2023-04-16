Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kahramanmaraş deprem haberi son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 06:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 06:10

Kahramanmaraş deprem haberi son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç?

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem... Gelen son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan sarsıntı sonrası bölge halkı büyük korku yaşıyor. AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş depremi saatler 00.51'i gösterdiğinde yaşandı. İşte Kahramanmaraş'tan gelen deprem haberinin detayları.

Kahramanmaraş deprem haberi son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç?

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen sarsıntı yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşirken bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "16 Nisan 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde şiddetinde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kahramanmaraş deprem haberinin detayları.

Kahramanmaraş deprem haberi son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş deprem haberi son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Kahramanmaraş deprem haberi son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA