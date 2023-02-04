Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş’ta okullar tatil olacak mı? Kahramanmaraş Valiliği açıklaması bekleniyor!

Binlerce öğrenci ve velileri 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi, Kahramanmaraş'ta kar tatili olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü. Kahramanmaraş'ta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Ankara uçak seferleri ve spor müsabakaları iptal edildi. Hal böyleyken 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta okul var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Kahramanmaraş kar tatili son durum…