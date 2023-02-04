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Haberler Yaşam Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş’ta okullar tatil olacak mı? Kahramanmaraş Valiliği açıklaması bekleniyor!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 17:13

Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş’ta okullar tatil olacak mı? Kahramanmaraş Valiliği açıklaması bekleniyor!

Binlerce öğrenci ve velileri 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi, Kahramanmaraş'ta kar tatili olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü. Kahramanmaraş'ta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Ankara uçak seferleri ve spor müsabakaları iptal edildi. Hal böyleyken 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta okul var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Kahramanmaraş kar tatili son durum…

Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş’ta okullar tatil olacak mı? Kahramanmaraş Valiliği açıklaması bekleniyor!

6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Pazartesi günü sona erecek yarıyıl tatili sonrası 2. dönem için okullarda ilk ders zili çalacak. Ancak yurt genelinde sıcaklıklar oldukça düştü ve Kahramanmaraş dahil birçok il kara teslim oldu. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ve velileri "6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Kahramanmaraş kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Kahramanmaraş Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş’ta okullar tatil olacak mı? Kahramanmaraş Valiliği açıklaması bekleniyor!

KAHRAMANMARAŞ'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR!

Kahramanmaraş'ta etkisini gösteren kar yağışı 4 Grup Yolunun, Çağlayancerit Nurhak Güvenlik Yolu ulaşıma kapanmasına ve kentteki spor müsabakalarının iptal olmasına neden oldu.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte Kahramanmaraş'ta 4 Grup Yolu ve Çağlayancerit-Nurhak Güvenlik Yolu ulaşıma kapandı.

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Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş’ta okullar tatil olacak mı? Kahramanmaraş Valiliği açıklaması bekleniyor!

İl genelinde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Kahramanmaraş-Ankara uçak seferleri iptal edildi.

Aynı zamanda Kahramanmaraş'ta 4 Şubat 2023 tarihinde oynanacak olan tüm futbol müsabakaları olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş’ta okullar tatil olacak mı? Kahramanmaraş Valiliği açıklaması bekleniyor!

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş’ta okullar tatil olacak mı? Kahramanmaraş Valiliği açıklaması bekleniyor!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra bölgenin batısından itibaren beklenen yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar, Hatay ve Kilis'in yükseklerinde (700m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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