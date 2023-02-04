Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş’ta okullar tatil olacak mı? Kahramanmaraş Valiliği açıklaması bekleniyor!

6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Pazartesi günü sona erecek yarıyıl tatili sonrası 2. dönem için okullarda ilk ders zili çalacak. Ancak yurt genelinde sıcaklıklar oldukça düştü ve Kahramanmaraş dahil birçok il kara teslim oldu. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ve velileri "6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Kahramanmaraş kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Kahramanmaraş Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…