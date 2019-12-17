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  • Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

'de sığındığı eve 3 aylık bebeğini bırakarak kaçan anne gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Suna B. isimli kadın polisteki ifadesinde, kız bebeğinin kalbinin delik olduğunu o yüzden bırakarak kaçtığını söylediği ve bebeği istemediğini söylediği öne sürüldü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.12.2019 17:40 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 18:11
Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 271 Sokak'ta meydana gelen olayda, Suna B. isimli kadın bir kaç gün önce soğuk hava sebebiyle bir eve sığındı. Sabah saatlerinde bir otomobil ile evden çıkan kadın bir daha geri dönmedi.

Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

3 aylık olduğu tahmin edilen kız bebeğin annesi geri dönmeyince ev sahipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri anne ile telefonda görüştü.

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Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

Anne olumsuz cevap verince, sağlık ekipleri ilk kontrollerinin ardından 3 aylık bebeği Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

Bebeğin tedavisi devam ederken, olaydan sonra kaçan anne ise Çivril ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

Annenin kaçarken hırsızlık yaptığı iddiaları da araştırılıyor. Gözaltına alınan anne ilk ifadesinden bebeği istemediğini söyleyerek, sorunlu bir lohusalık dönemi geçirdiğini ve yine bu dönemde kız bebeğinin kalbinin delik olduğunu belirttiği öne sürüldü.

Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

İfadesinde bebeğini sağlık ve maddi koşullardan dolayı istemediğini yenileyen anne Suna B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

Olayla ilgili soruşturma devam ederken bebeğin hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmesi bekleniyor.

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