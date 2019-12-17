Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

Annenin kaçarken hırsızlık yaptığı iddiaları da araştırılıyor. Gözaltına alınan anne ilk ifadesinden bebeği istemediğini söyleyerek, sorunlu bir lohusalık dönemi geçirdiğini ve yine bu dönemde kız bebeğinin kalbinin delik olduğunu belirttiği öne sürüldü.