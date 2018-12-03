Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nin 4 ayrı noktasındaki kaldırımlar ile yaya geçitlerinde motosiklet kullanan ve park eden sürücülere karşı harekete geçti.