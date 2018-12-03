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Kaldırım işgalcilerine ceza yağdı

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 03.12.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 16:48
Kaldırım işgalcilerine ceza yağdı

'nın ilçesinde polis ekipleri, kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde motosiklet kullanan ve park eden sürücülere yönelik denetim yaptı.

Kaldırım işgalcilerine ceza yağdı

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nin 4 ayrı noktasındaki kaldırımlar ile yaya geçitlerinde motosiklet kullanan ve park eden sürücülere karşı harekete geçti.

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Kaldırım işgalcilerine ceza yağdı

Yaklaşık 2 saat süren ve çevik kuvvet ekiplerinin destek verdiği denetimlere 15 polis katıldı.

Kaldırım işgalcilerine ceza yağdı

Kurallara uymayan 19 motosiklet sürücüsü hakkında toplam 6 bin 932 TL cezai işlem uygulanırken, 2 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaldırım işgalcilerine ceza yağdı

Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yetkililer, motosiklet denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini aktardı.

Kaldırım işgalcilerine ceza yağdı
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Kaldırım işgalcilerine ceza yağdı
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