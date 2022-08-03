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Kamerunlu Killo dünyasını başına yıkmıştı! İkinci kez buluşma ayarlandı: Gineli Junior yakayı ele verdi
Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:16
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
12:20
Kamerunlu Killo dünyasını başına yıkmıştı! İkinci kez buluşma ayarlandı: Gineli Junior yakayı ele verdi
Kendisini Kamerunlu iş adamı olarak tanıtan Killo, Afrika'dan Türkiye'ye yatırım yapacağını söyleyip asansör firmasında çalışan Hasan Ö.'yü dolandırmıştı. Hasan Ö. şüphelilerle ikinci kez irtibat kurup yine bir kafede buluşma ayarladı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen Gineli Junior S. gözaltına alındı.