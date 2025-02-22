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KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 21 Şubat-4 Mart 2025 indirimleri: Mikser, çay makinesi, bardak, valiz, termos, mantı kalıbı...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
08:35
KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 21 Şubat-4 Mart 2025 indirimleri: Mikser, çay makinesi, bardak, valiz, termos, mantı kalıbı...
ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Bulgur, mercimek, un, pirinç, hurma, sucuk, içecek gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Davlumbaz, ocak, fırın üçlüsü, mikser seti, çay makinesi, bardak çeşitleri, valizler, çelik termos, katlanabilir kesim matı, tepsi, mantı kalıbı, yağlık, patates ezici, tost makinesi, beyaz eşya seti Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 19 Şubat-4 Mart ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...