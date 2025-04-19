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Haberler Yaşam FIRSATLAR SATIŞTA! ŞOK aktüel 22 Nisan'a kadar geçerli indirimler: Termos, kamp sandalyesi, el feneri, havlular, kamp malzemeleri...
Giriş Tarihi: 19.04.2025 21:18 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 21:18

FIRSATLAR SATIŞTA! ŞOK aktüel 22 Nisan'a kadar geçerli indirimler: Termos, kamp sandalyesi, el feneri, havlular, kamp malzemeleri...

ŞOK aktüel yeni hafta indirimleri satışa çıktı. 22 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri kapsamında bisiklet, basketbol topu, havlu çeşitleri, plaj çantası, kamp sandalyesi, el feneri, piknik sepeti, termos, piknik seti, beslenme kutusu, kamp lambası gibi onlarca ürün raflarda yerini aldı. Haftanınkam indirimleri ile alışveriş sepetleri dolup taşıyor. Alışverişseverler listelerini hazırladı. İşte, 22 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi

FIRSATLAR SATIŞTA! ŞOK aktüel 22 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Termos, kamp sandalyesi, el feneri, havlular, kamp malzemeleri...

ŞOK aktüel ürünler satışta. 22 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında birbirinden kullanışlı ürünler cazip fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Özellikle el feneri, termos, piknik sepeti, piknik seti ve beslenme kutusu gibi pratik ürünlerde önemli indirimler dikkat çekiyor. İşte, 22 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi.

FIRSATLAR SATIŞTA! ŞOK aktüel 22 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Termos, kamp sandalyesi, el feneri, havlular, kamp malzemeleri...

ŞOK AKTÜEL 16-22 NİSAN 2025

Bulaşık sıvısı 75 TL

Cif Sprey 66.90 TL

Kağıt havlu 169 TL

Tuvalet kağıdı 245 TL

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FIRSATLAR SATIŞTA! ŞOK aktüel 22 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Termos, kamp sandalyesi, el feneri, havlular, kamp malzemeleri...

ŞOK AKTÜEL 16-22 NİSAN 2025

Siyah Zeytin 99 TL

Zeytinyağı 179 TL

Süt 1 lt 38.50 TL

Lavaş 72.50 TL

FIRSATLAR SATIŞTA! ŞOK aktüel 22 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Termos, kamp sandalyesi, el feneri, havlular, kamp malzemeleri...

ŞOK AKTÜEL 16-22 NİSAN 2025

16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL (2 yıl garantili)

20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

Voleybol, Futbol, Basketbol Topu 179 TL

Büyük Boy Valiz 799 TL

Orta Boy Valiz 699 TL

Kabin Boy Valiz 599 TL

Plaj Havlusu 149 TL

Peştemal 139 TL

Plaj Çantası 199 TL

FIRSATLAR SATIŞTA! ŞOK aktüel 22 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Termos, kamp sandalyesi, el feneri, havlular, kamp malzemeleri...

ŞOK AKTÜEL 16-22 NİSAN 2025

LED el feneri 399 TL

Termos 149 tl

XL kamp sandalyesi 699 TL

Çocuk kamp sandalyesi 299 TL

Kamp taburesi 299 TL