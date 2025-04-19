Haberler
Yaşam
FIRSATLAR SATIŞTA! ŞOK aktüel 22 Nisan'a kadar geçerli indirimler: Termos, kamp sandalyesi, el feneri, havlular, kamp malzemeleri...
Giriş Tarihi: 19.04.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
21:18
FIRSATLAR SATIŞTA! ŞOK aktüel 22 Nisan'a kadar geçerli indirimler: Termos, kamp sandalyesi, el feneri, havlular, kamp malzemeleri...
ŞOK aktüel yeni hafta indirimleri satışa çıktı. 22 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri kapsamında bisiklet, basketbol topu, havlu çeşitleri, plaj çantası, kamp sandalyesi, el feneri, piknik sepeti, termos, piknik seti, beslenme kutusu, kamp lambası gibi onlarca ürün raflarda yerini aldı. Haftanınkam indirimleri ile alışveriş sepetleri dolup taşıyor. Alışverişseverler listelerini hazırladı. İşte, 22 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi