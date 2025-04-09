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İNDİRİMLER SATIŞTA! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: bilgisayar, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil...
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
11:41
İNDİRİMLER SATIŞTA! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: bilgisayar, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil...
ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Zeytin, peynir, çay, sucuk, kahve, kuru fasulye, dondurma çeşitleri, mantı, içecek gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Bilgisayar, beyaz eşya seti, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil, bulaşık makinesi kapsülü, organizer, bebek yatağı, çarşaf, 3'lü bebek küvet seti, mama sandalyesi çarşamba günü satışta olacak. İşte; 19 Şubat-4 Mart ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...