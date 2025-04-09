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Haberler Yaşam İNDİRİMLER SATIŞTA! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: bilgisayar, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil...
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:41

İNDİRİMLER SATIŞTA! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: bilgisayar, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil...

ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Zeytin, peynir, çay, sucuk, kahve, kuru fasulye, dondurma çeşitleri, mantı, içecek gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Bilgisayar, beyaz eşya seti, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil, bulaşık makinesi kapsülü, organizer, bebek yatağı, çarşaf, 3'lü bebek küvet seti, mama sandalyesi çarşamba günü satışta olacak. İşte; 19 Şubat-4 Mart ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

İNDİRİMLER SATIŞTA! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: bilgisayar, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil...

ŞOK marketin 9 Şubat Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünleri zeytin, peynir, çay, sucuk, kahve, kuru fasulye gibi ürünler yer alırken; çay makinesi, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil, bulaşık makinesi kapsülü gibi temizlik malzemeleri de indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 kataloğu ve fiyat listesi.

İNDİRİMLER SATIŞTA! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: bilgisayar, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil...

ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA!

Bebek Yastık Kılıfı 75 TL,

Bebek Yastığı 59,95 TL,

Bebek Penye Lastikli Çarşaf 100 TL,

Anne Yanı Bebek Yatağı 249 TL,

Keçe Organizer 64,95 TL, Askılı Organizer 50 TL, Lisanslı Kız/Erkek Çocuk Çorap 25 TL,

2'li Bebek Çorabı 25 TL,

3'lü Katlanır Bebek Küveti Seti 599 TL,

Taşıma Kutulu Mama Kaşığı 89,95 TL,

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İNDİRİMLER SATIŞTA! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: bilgisayar, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil...

9- 15 NİSAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

Kurmalı Dinozor Bebek /Sevimli Tırtıl 100 TL,

Tren Seti 149 TL,

Mini Sürpriz Yumurta 25 TL,

Oyuncak Köpek 299 TL,

Oyuncak Fil 199 TL,

Renkli Bebekler 39,95 TL,

Elektro Gitar 129 TL,

Sevimli Çıngıraklar 75 TL,

El Pervanesi Sevimli Hayvanlar 29,95 TL,

Ahşap Yapboz 119 TL,

İNDİRİMLER SATIŞTA! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: bilgisayar, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil...

ŞOK AKTÜEL HAFTANIN FIRSATLARI

İNDİRİMLER SATIŞTA! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: bilgisayar, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil...

25 TL üstü alışverişlerde geçerli:

400 gram Tam Yağlı Kaşar Peyniri 115 TL,

400 gram Kayseri Mantı 55 TL,

900 ml Bebek Şampuanı 95 TL ,

2 litre Sıvı Bakım Deterjanı 99 TL