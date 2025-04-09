İNDİRİMLER SATIŞTA! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: bilgisayar, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil...

ŞOK marketin 9 Şubat Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünleri zeytin, peynir, çay, sucuk, kahve, kuru fasulye gibi ürünler yer alırken; çay makinesi, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil, bulaşık makinesi kapsülü gibi temizlik malzemeleri de indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 kataloğu ve fiyat listesi.