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Haberler Yaşam Kamu işçilerine ikramiye - ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? 2021 tediye hesaplama ve 4D’li işçilerin ikramiye tarihleri
Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 11:29

Kamu işçilerine ikramiye - ilave ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? ve 4D’li işçilerin ikramiye tarihleri

İlk taksidi 29 Ocak'ta yatırılan ikramiyesinin ikinci taksidinin yatırılması bekleniyor. Kamu işçileri için ilave ne zaman yatırılacak sorusu yanıt arıyor. Kamu işçileri ve 4D'li işçiler için ilave tediye yani ikramiye ödemelerinin ikincisi bugün yapılacak. müjdesi üzerine, pek çok kamu işçisi ve 4D'li sürekli işçi 2021 tediye ücretleri hakkında bilgi edinmek için yollarını ve tediye ne kadar yatacak sorusunun yanıtını arıyor. İşte 4D'li işçilerin ikramiye tarihleri ve tediye miktarı.

Kamu işçilerine ikramiye - ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? 2021 tediye hesaplama ve 4D’li işçilerin ikramiye tarihleri

Kamuda çalışan işçilerin ve 4D'li sürekli işçilerin her yıl düzenli olan aldığı ilave ikramiyelerinin bu yılki ikinci taksidinin tarihi belli oldu. 700 bini aşkın kamu işçisinin faydalanacağı kamu işçileri için ilave bugün yatırılacak. Kamu işçileri bu haber üzerine ile tediye ücretleri hakkında bilgi arıyor. 4D'li işçilerin ikramiye tarihleri ile tediye ücretleri haberimizde.

Kamu işçilerine ikramiye - ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? 2021 tediye hesaplama ve 4D’li işçilerin ikramiye tarihleri

2021 TEDİYE HESAPLAMA

hesaplama işlemi, işçinin aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. 52 günlük tediye hesaplanmasında, çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

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Kamu işçilerine ikramiye - ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? 2021 tediye hesaplama ve 4D’li işçilerin ikramiye tarihleri

TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Tüm kamu işçilerinin ödemeleri bugün hesaplarına yatırılacak. Böylece işçiler bayrama girmeden önce ikramiyelerini almış olacak. Yeraltı işlerinde çalışanlara ise ikramiyenin tamamı 24 Aralık 2021'de verilecek.

Kamu işçilerine ikramiye - ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? 2021 tediye hesaplama ve 4D’li işçilerin ikramiye tarihleri

KAMU İŞÇİSİNE İKRAMİYE TARİHLERİ RESMİ GAZETE'DE

Kamu işçilerinin ödemesi tarihleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi. Buna göre:

İlave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021,

Diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine,

Yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

Kamu işçilerine ikramiye - ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? 2021 tediye hesaplama ve 4D’li işçilerin ikramiye tarihleri

TEDİYE KİMLERE VERİLİR?

Genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler, "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave ödemesi yapmaktadır. Tediye ödemesi, kadro alan taşeronlar dahil olmak üzere 700 bini aşkın işçiyi kapsıyor.

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