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Haberler Yaşam Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklama geldi: 4-D Kamu işçilerine toplu iş sözleşmesi 2023 son dakika gelişmeleri ile son durum ne?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 10:26

Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklama geldi: 4-D Kamu işçilerine toplu iş sözleşmesi 2023 son dakika gelişmeleri ile son durum ne?

Kamu işçilerine toplu sözleşme tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 700 bin kamu işçisinin 2023 ve 2024 yıllarındaki maaş zamları için Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletilmesinden sonra "kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak?" sorusu daha sıklıkla yanıt aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, köklü reformun gerekli olduğunu belirtiyor. Peki, kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023? İşte 4-D Kamu işçilerine toplu sözleşme tarihi 2023 – 2025

Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Bakan Bilgin’den kritik açıklama geldi: 4-D Kamu işçilerine toplu iş sözleşmesi 2023 son dakika gelişmeleri ile son durum ne?

700 bin kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Çalışmalar içerisinde maaşın minimum brüt olarak 15 bin TL'ye çıkarılması yatıyor. Bakan Bilgin, çalışma hakkında umutlu açıklamalarda bulundu.

Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Bakan Bilgin’den kritik açıklama geldi: 4-D Kamu işçilerine toplu iş sözleşmesi 2023 son dakika gelişmeleri ile son durum ne?

2023-2023 DÖNEMLİ KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN?

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesi için işçi ve işveren tarafı görüşmelerini sürdürüyor.

Toplu Sözleşme tarihi henüz belli olmadı.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,

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Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Bakan Bilgin’den kritik açıklama geldi: 4-D Kamu işçilerine toplu iş sözleşmesi 2023 son dakika gelişmeleri ile son durum ne?

"Esas büyük sorun, bizim toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Sizin de bir akademik çalışmanız oldu. Onu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Bakan Bilgin’den kritik açıklama geldi: 4-D Kamu işçilerine toplu iş sözleşmesi 2023 son dakika gelişmeleri ile son durum ne?

Kamu işçileri toplu sözleşmesi ile kamuda çalışan 700 bin işçinin 2023 ve 2024 yılı maaş zamları için ortak talep metni oluşturuldu. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi hedefleniyor.

Sözleşme metninde yer alan bazı bilgiler şu şekilde; (Aşağıda belirlenen zam oranları 01.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri içindir.)

Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Bakan Bilgin’den kritik açıklama geldi: 4-D Kamu işçilerine toplu iş sözleşmesi 2023 son dakika gelişmeleri ile son durum ne?

I. TABAN ÜCRET

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL'nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir.

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