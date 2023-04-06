Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Bakan Bilgin’den kritik açıklama geldi: 4-D Kamu işçilerine toplu iş sözleşmesi 2023 son dakika gelişmeleri ile son durum ne?

Kamu işçilerine toplu sözleşme tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 700 bin kamu işçisinin 2023 ve 2024 yıllarındaki maaş zamları için Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletilmesinden sonra "kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak?" sorusu daha sıklıkla yanıt aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, köklü reformun gerekli olduğunu belirtiyor. Peki, kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023? İşte 4-D Kamu işçilerine toplu sözleşme tarihi 2023 – 2025